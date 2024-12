Nouveautés Bjorg pour un petit déjeuner healthy et gourmand

Vous êtes du genre à bâcler le petit-déjeuner ou à chercher l’équilibre parfait entre saveur et nutrition ? Bonne nouvelle : Bjorg, champion de l’alimentation bio, débarque avec quatre pépites pour transformer vos matins. Que vous soyez fan de boissons végétales ou accro au muesli croustillant, il y a de quoi se régaler sainement.

Un tour des boissons végétales : saveurs et bienfaits à chaque gorgée

Avoine Vanille Sans Sucres Ajoutés

Bjorg revisite l’avoine avec une touche de vanille, pour une boisson douce et subtile sans sucres ajoutés. J’ai testé une variété de laits végétaux, et mon dévolu se porte définitivement sur celui-ci. Végétal, sans sucres ajoutés et au goût délicieux de vanille, il coche toutes les cases. Je l’utilise pour mes porridges à base de graines de chia, quelques pépites de chocolat, une banane, et le tour est joué !

Noisettes Sans Sucres Ajoutés

Imaginez le croquant d’une noisette transformé en boisson veloutée. Cette merveille est parfaite pour booster votre chocolat chaud ou agrémenter vos recettes sucrées. Une gorgée suffit pour un aller simple vers la noisette party. C’est mon allié préféré pour accompagner mon muesli, sans que le goût ne vienne le dénaturer.

Soja Protéines

Envie d’un petit-déjeuner punchy ? Avec 6 g de protéines pour 100 ml, cette boisson devient votre meilleur allié post-sport ou pour un matin chargé. Elle s’intègre aussi bien dans des smoothies que dans des bowls vitaminés.

Focus sur le Muesli Croustillant Fibres : du croquant au petit-déj’

Avis aux fans de céréales (comme moi) : Bjorg sort le grand jeu avec ce muesli croustillant boosté en fibres. Élaboré avec des ingrédients soigneusement sélectionnés, il est aussi gourmand que bénéfique pour votre digestion. Avec son mélange de céréales et de graines, il s’associe parfaitement aux boissons végétales pour un combo matinal gagnant. Je l’utilise aussi pour un goûter gourmand en rentrant du travail, alliant plaisir et bien-être. Le petit plus aurait été de l’avoir sans sucres ajoutés, mais je l’adore quand même comme ça.

Pourquoi on craque pour ces nouveautés ?

Bjorg réussit un pari audacieux : combiner goût, nutrition et variété dans des produits bio de haute qualité. Ces quatre innovations s’adaptent à tous les matins, qu’ils soient express ou cocooning. Sans oublier que leur composition clean et sans sucres ajoutés (pour la majorité) convient aussi bien aux gourmand·es qu’aux becs soucieux de leur santé.