Redécouvrez votre énergie matinale avec Bjorg

Alors que le printemps bat son plein, c’est le moment idéal pour se remettre en forme et retrouver toute sa vitalité après l’hiver. Et quoi de mieux que des produits bons et sains pour amorcer cette reprise des bonnes habitudes ? Bjorg a pensé autant aux mordu·es de sport qu’aux personnes voulant prendre soin de leur corps. Pour cela, la marque présente ses nouveaux produits énergétiques : le Muesli énergie et la boisson végétale protéines soja. Ces nouveautés promettent de devenir des alliés bien-être incontournables au quotidien.

Le Muesli Énergie : un boost matinal savoureux

Le Muesli énergie de Bjorg se présente comme une option idéale pour bien commencer la journée. Premier muesli « énergie » du marché, cette recette combine habilement gourmandise et bienfaits nutritionnels. Le chocolat et la banane apportent des saveurs réconfortantes,. De leur côté, les pétales de céréales complètes, riches en fibres, contribuent à améliorer le transit intestinal. Naturellement source de magnésium, ce muesli aide à réduire la fatigue. C’est ce qui en fait un choix judicieux pour des petits-déjeuners toniques. De plus, l’absence d’huile de palme dans sa composition est un atout pour les personnes soucieuses de leur santé et de l’environnement. Néanmoins, j’ai trouvé les saveurs chocolatées un peu trop discrètes. Une légère intensification des arômes pourrait rendre ce produit encore plus attractif.

La Boisson végétale protéines soja : une alternative nutritive

La boisson végétale protéines soja de Bjorg se distingue par sa teneur élevée en protéines. Une solution idéale pour les personnes pratiquant une activité sportive ou souhaitant diversifier leurs apports nutritionnels. Un verre de 200 ml contient pas moins de 10 g de protéines, soit 52 g de protéines au litre. Cette boisson est fabriquée à partir de fèves de soja soigneusement sélectionnées en Italie. Elle offre un goût délicat et une texture onctueuse, parfaite pour être consommée nature. Surtout, elle est idéale en accompagnement du muesli énergie pour un petit-déjeuner ou une collation équilibrée. En outre, son emballage écoresponsable est composé à 88% de matières végétales. Son bouchon, notamment, est réalisé en canne à sucre, un atout écologique non négligeable. Cependant, bien que son goût soit agréable, il pourrait ne pas convenir à tous les palais. En effet, les personnes peu habituées aux boissons végétales pourraient être déstabilisées.

En conclusion

Bjorg continue de se démarquer avec des produits innovants et sains. Le muesli énergie et la boisson végétale protéines soja sont deux ajouts parfaits pour améliorer le petit-déjeuner. Offrant un bon équilibre entre nutrition et plaisir gustatif, ces produits méritent d’être essayés. Si vous cherchez des nouveautés saines, ils représentent une option à ne pas manquer.