Les boissons végétales Bjorg pour un hiver chaud et gourmand

L’automne et l’hiver sont des saisons idéales pour savourer des boissons chaudes réconfortantes. Découvrez une sélection de boissons végétales Bjorg, parfaites pour créer vos recettes préférées à la maison.

À propos de Bjorg : engagés pour une alimentation saine et responsable

Depuis sa création en 1988, Bjorg a œuvré pour rendre le bio accessible à tous. Leur gamme, certifiée B Corp en 2017, privilégie des ingrédients sélectionnés pour leurs qualités nutritionnelles. Fibres, farines complètes, sucres naturels remplacent farine blanche, sucres raffinés et excès de sel. La fondation Bjorg, Bonneterre et Citoyens vise à sensibiliser les consommateurs pour promouvoir une alimentation saine et durable.

Régulièrement, la marque propose de nouvelles recettes délicieuses pour varier toujours plus les plaisirs. Je vous présente une sélection de trois boissons végétales Bjorg parfaites pour se réchauffer cet hiver. Et ce, que vous soyez vegan, cherchez une alternative au lait animal, ou souhaitez juste varier les plaisir.

Boisson végétale Épeautre Noisette : gourmande et onctueuse

Cette boisson végétale épeautre noisette séduit par sa gourmandise et son onctuosité. Avec son délicieux goût de noisette, elle s’intègre parfaitement dans un café ou un chocolat chaud. C’est de cette manière que je l’ai préférée ! Pauvre en acides gras saturés, vous pourrez l’apprécier chaude ou froide à tout moment de la journée. Elle peut également se boire seule, sans mélange, bien que son goût légèrement prononcé puisse surprendre au début. Quant à son utilisation dans des préparations culinaires, cela ajoute une touche gourmande sans pareille.

Boisson végétale Châtaigne Avoine : une fusion de saveurs uniques

La châtaigne, emblème automnal, rencontre la douceur de l’avoine dans cette boisson végétale. Sans sucres ajoutés, elle offre un goût unique de châtaigne associé à la douceur naturelle de l’avoine. Parfaite pour le petit-déjeuner ou une pause gourmande, cette boisson peut être dégustée chaude ou froide. Son utilisation dans des recettes sucrées apporte une touche originale. Je l’ajoute à mon chocolat chaud épicé pour une version Mont-Blanc.

Boisson végétale 3 Noix : équilibre parfait entre intensité et douceur

La boisson végétale 3 noix propose un équilibre harmonieux entre l’intensité des amandes, noisettes, et noix de macadamia, et la douceur naturelle des céréales. Sans sucres ajoutés, elle offre une expérience gustative riche. Cette boisson polyvalente peut être appréciée chaude ou froide et constitue un partenaire idéal pour le petit-déjeuner et les pauses gourmandes. Attention si vous êtes sensible au goût des noix, la saveur est très prononcée.

Conclusion : un plaisir gourmand et responsable

Les boissons végétales Bjorg offrent une alternative délicieuse et saine au lait animal. Leur utilisation dans des boissons chaudes, notamment des chocolats chauds épicés, crée une expérience gustative gourmande et réconfortante. En optant pour Bjorg, vous choisissez non seulement le plaisir des papilles, mais aussi un engagement envers une alimentation équilibrée et respectueuse de l’environnement. Une délicieuse façon de savourer l’automne et l’hiver tout en prenant soin de soi et de la planète.