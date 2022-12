November – La voix au bout du fil

La voix au bout du fil est le second et dernier tome du diptyque November de Matt Fraction et Elsa Charretier, paru aux éditions Sarbacane, en novembre 2022. Un thriller urbain nerveux, bien posé et découpé, dans lequel les destins de trois femmes vont s’entrecouper.

Elle ne sait jamais quoi répondre quand on lui demande comment elle est devenue flic. Ed la même manière que n’importe qui devient n’importe quoi, elle suppose… Elle pense que l’idée semble pas mal, alors elle fonce. Elle bosse, comme tant d’autres, elle bûche, et elle se casse le cul, pour un jour réaliser que c’était une superbe idée ! Elle n’est pas devenue flic, elle l’a toujours été et elle devait juste le révéler à la face du monde. Elle repense à sa carrière, certaines journées glorieuses, durant lesquelles elle partageait des pots avec ses collègues. Elle en savourait le goût avant même d’ouvrir les lèvres. Mais ces jours-là n’ont pas duré, car tôt ou tard, elle s’aperçoit qu’elle est engluée dans tout ce miel. Parmi les flics, il y a des pourris, dont Len faisait partie. C’est un an ou deux après ses débuts, que cela a commencé…

La bande dessinée est toujours aussi bien découpée, présentant des parties de l’histoire de chacun des personnages, qui vont finir par s’entrecouper. Il y a Kay, ancienne flic, qui tente de remettre de l’ordre malgré l’ampleur de l’affaire. Dee, la junkie, qui s’est faite avoir et qui a été enlevée par les ripoux, tout comme Emma-Rose, qui est tombée au mauvais endroit, au mauvais moment. Le rythme est assez soutenu dans ce deuxième tome captivant, qui présente la fin de ce thriller urbain plutôt bien mené. Pour une même scène, mais vue par les trois femmes, l’histoire se répète quelque peu, mais reste intéressant, du point de vue de chacune. Le danger est omniprésent, le polar haletant, le récit captivant. Le dessin est rond, plaisant et dynamique, au découpage très efficace.

La voix au bout du fil est le second et dernier tome du diptyque November, des éditions Sarbacane. Un album qui présente un thriller urbain plutôt bien mené, dynamique et au découpage graphique efficace, offrant un final épique et haletant.

