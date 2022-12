La lettre au Père Noël – Les histoires de P’tit Sami

Les enfants vont se réjouir de retrouver « Les histoires de P’tit Sami » autour d’une nouvelle aventure, qui plus est d’actualité, à savoir « La lettre au Père Noël ». Et quelque chose me dit que cela va leur donner des idées de cadeau, peut-être même un peu trop !

La collection de livres « Les histoires de P’tit Sami »

« La lettre au Père Noël » fait donc partie de la série de livres « Les histoires de P’tit Sami – Maternelle » conseillés pour les enfants à partir de 3 ans. D’ailleurs, je vous conseille vivement d’aller les découvrir, les thématiques sont nombreuses, au point qu’il vous sera possible de choisir les sujets que vous souhaitez aborder avec vos enfants. Cette collection de petits livres a la particularité de les encourager à la lecture, en les intégrant au cœur d’histoires familières. Ainsi, ils pourront faire le rapprochement avec ce qu’ils vivent au quotidien. Ils seront plus réceptifs et s’amuseront à interagir tout au long de la lecture.

« La lettre au Père Noël » selon Sami et Julie

Les habitués des aventures de Sami seront ravis de retrouver sa jolie famille, à savoir Julie sa petite sœur et ses parents. « La lettre au Père Noël » est une histoire adorable, rythmée et riche en narration. Le livre est bien construit, puisqu’il va permettre aux enfants d’interagir grâce aux illustrations glissées à l’intérieur du texte qu’ils devront nommer. Ils pourront également répondre aux quelques questions présentes dans le livre. Une idée judicieuse qui participera à les intéresser encore plus. Enfin, à la fin du livre, les enfants découvriront une double page documentaire avec des idées leur permettant de créer leur propre liste au Père Noël.

« La lettre au Père Noël » est une histoire que les enfants vont adorer. Ils vont se retrouver en immersion dans une ambiance festive, au cœur même des préparatifs avant l’arrivée de Noël. L’ouverture des calendriers de l’Avent, la liste forcément, les décorations, jusqu’à la découverte des cadeaux glissés sous le sapin. Tout cela grâce aux illustrations dynamiques et colorées, qui mettent en exergue la joie de ces personnages que les enfants vont beaucoup apprécier.