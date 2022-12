Petit Yéti – Loulou & Cie

C’est dans la collection Loulou & Cie, des éditions L’école des loisirs, qu’est paru, en octobre 2022, l’album Petit Yéti. Un ouvrage d’Angélique Leone et Christine Davenier, qui présente une histoire originale autour de l’hiver, du Père Noël, des cadeaux et des Yétis.

Dans les montagnes, là-haut, là où il neige si fort que tout est blanc, vit la famille Yéti. Il y a Maman Yéti, qui passe ses journées à dessiner sur les parois de la grotte, et Papa Yéti qui fait des sculptures de neige. On observe aussi Petit Yéti qui aime fabriquer des jouets avec du bois qu’il trouve dans la forêt. Il offre ses jouets à ses parents, mais Maman et Papa Yéti sont trop grands pour jouer avec ! Cela rend Petit Yéti un peu triste. Alors, pour s’occuper, la petite créature demande à Maman s’il peut descendre au village, pour aller voir les humains. Mais Maman Yéti ne veut pas qu’il s’approche des humains, cela pourrait être trop dangereux.

Alors que ses parents ne veulent pas que Petit Yéti aille au village, et que le petit s’ennuie, lors d’une promenade, il découvre trois enfants. Il se cache, les observe, les suit. Ainsi, il arrive au village… La nuit tombe, la petite créature est intriguée. Il met des habits qu’il trouve, pour pouvoir s’approcher des fenêtres et regarder. Une maison, plus que les autres, va attirer son attention, dans laquelle se trouve un magnifique sapin couvert de boules multicolores, qui illuminent la pièce.

Le récit est tendre, plutôt bien posé, amenant les jeunes lecteurs à suivre Petit Yéti dans sa découverte. L’univers est fabuleux, avec une rencontre chaleureuse, pleine de bienveillance. Une découverte qui va changer Petit Yéti, un petit garçon qui doit être heureux comme tout, offrant un peu de magie de Noël… Le dessin est très agréable, avec un trait fluide et fin, de belles couleurs et un univers merveilleux.

Petit Yéti est un album de la collection Loulou & Cie, des éditions L’école des loisirs. Un livre plein de tendresse, qui invite à suivre la petite créature qui s’ennuie et aimerait tout simple offrir et partager ses jouets, et fait la découverte d’un village et d’un petit garçon…

