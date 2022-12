A Nice, l’Hôtel West End invite Disney pour le goûter pendant les fêtes de Noël

A Nice, les fêtes riment avec magie ! Alors que la ville a revêtu son habit de lumières, l’Hôtel West End invite Disney pour le goûter … Cette année encore, les mercredis s’annoncent féériques, de quoi vivre de magnifiques moments en famille en cette fin d’année !

Un goûter en présence du Père Noël

Les 7, 14, 21 et 28 décembre, niçois et vacanciers auront la joie de déguster un goûter de Noël des plus gourmands dans les salons de l’iconique établissement de la Promenade des Anglais. Pour l’occasion, l’hôtel a convié LB Le Chocolat qui, depuis sa chocolaterie à Mougins, dévoilera quelques douceurs. Mais ce n’est pas le seul invité de marque, en effet le Père Noël en personne viendra à la rencontre des chérubins pour partager avec eux ce moment gourmand qui plaira aussi bien aux enfants qu’aux parents.

Projection d’un film Disney

Après cela, tous pourront s’installer confortablement pour assister à la projection sur grand écran d’un film Disney. Mirabel, Judy, Meilin ainsi que Barney & Ron seront de la partie et feront voyager les spectateurs dans leurs univers tous plus décadents les uns des autres. Une parenthèse magique en plein cœur de Nice dont voici la programmation : le 7 décembre 3encanto », le 14 « Zootopie », le 21 « Alerte Rouge », le 28 « Ron débloque »

Goûter à 15h les 7, 14, 21 et 28 décembre 2022. Réservation obligatoire / Enfant : 8€ – Parent : 10€

31 Promenade des Anglais, 06000 Nice Tél : 04 92 14 44 00

L’Hôtel West End se mobilise pour la campagne des Pères Noël verts

Durant tout le mois de décembre, l’Hôtel West End se joint aux autres établissements niçois du groupe 3A Hôtels La Collection et organise une collecte de jouets avec la campagne des Pères Noël Verts en faveur du Secours Populaire. Jusqu’au 16 décembre, ceux qui le souhaitent ont la possibilité de venir déposer des jouets ou jeux qu’ils n’utilisent plus, au pied du sapin qui trône au cœur de l’hôtel. Ceux-ci seront ensuite mis en vente par le Secours Populaire qui utilisera les fonds récoltés pour acheter des jouets neufs aux enfants défavorisés. En 2021, plus de 1500 jouets avaient été récoltés aux pieds des sapins de l’Hôtel West End, l’Hôtel Beau Rivage et l’Hôtel Aston La Scala. Plus d’informations : CP Pères Noël Verts – Groupe 3A Hôtels La Collection.