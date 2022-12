La Greffe de cheveux en Turquie triomphe parmi les patients

La perte de cheveux est l’une des affections les plus fréquentes auxquelles les hommes doivent faire face lorsqu’ils atteignent un certain âge. Bien que certains patients présentent une chute capillaire à un âge précoce, l’alopécie apparaît le plus souvent à partir de 30 ans. Actuellement, le nombre d’hommes souffrant de cette perte a sensiblement augmenté. Le stress et le rythme de vie de la société de nos jours sont devenus un ennemi dangereux de la santé capillaire, il est donc de plus en plus fréquent de trouver des hommes qui ont perdu force et épaisseur dans leurs cheveux, même si leur génétique n’a pas tendance à la calvitie.

Heureusement pour cette partie de la population, la chirurgie esthétique a beaucoup progressé au cours des dernières années et a fourni des méthodes très efficaces pour lutter contre la perte de cheveux. Bien que nous puissions encore trouver des utilisateurs qui assument leur perte ou qui ont recours à la perruque, la transplantation de cheveux est la solution la plus efficace et choisie parmi les hommes. En effet, au cours de la dernière décennie, le nombre de patients voyageant pour une greffe de cheveux en Turquie n’a cessé d’augmenter.

Ce pays est actuellement pionnier dans les techniques de greffe et reçoit chaque année des milliers de visiteurs qui se rendent dans les cliniques spécialisées dans cette opération pour sauver leurs cheveux par une trasnplantation capillaire. Mais toutes les cliniques offrent-elles la même qualité?

Dr Serkan Aygin

Bien que la technique de la greffe de cheveux à Istanbul soit très répandue, l’une des meilleures cliniques de greffe est celle du docteur Serkan Aygin. Chaque année, le médecin reçoit dans sa clinique des centaines de patients qui font confiance aux résultats de ses opérations et au professionnalisme de lui-même et de son équipe. Le docteur Aygin est sans aucun doute devenu une référence dans le secteur de la transplantation capillaire tant au niveau national qu’international. 25 ans d’expérience dans le domaine de la transplantation sont la meilleure preuve que Serkan Aygin offre un service de premier ordre sur lequel vous pouvez compter.

Les connaissances approfondies du docteur Serkan Aygin et les résultats positifs de ses interventions ont été les principales raisons pour lesquelles il a été récompensé en 2019 par les European Awards in Medicin, un diplôme qui n’est attribué qu’aux meilleurs spécialistes dans leur domaine de travail. Il a également été récompensé dans d’autres pays européens comme l’Italie et l’Espagne et est un collaborateur fréquent lors des conférences et congrès organisés par les sociétés européennes de chirurgie esthétique.

Au-delà des mérites académiques et des reconnaissances que le docteur Serlan Aygin a reçus, ses clients lui font confiance parce qu’il a un taux de réussite de 98 %, un chiffre bien supérieur à la moyenne des autres professionnels.

Quels sont les avantages de la clinique du Dr Serkan Aygin?

Les techniques de restauration capillaire ont beaucoup progressé au cours de la dernière décennie et le docteur Serkan Aygin a été l’un des protagonistes qui ont promu ces nouvelles méthodes. Lui et son équipe sont à l’avant-garde technique de la Greffe de cheveux à Istanbul et utilisent les dernières technologies pour garantir un résultat satisfaisant.

Parmi ces nouvelles méthodes se distingue la technique FUE, dans laquelle le saphir est la principale nouveauté. Cet élément est le composant principal de l’outil avec lequel le médecin incise le cuir chevelu et extrait le follicule pileux de la zone donneuse. Les propriétés du saphir permettent à la plaie de cicatriser plus rapidement et réduisent considérablement les risques d’infection dans cette région de la tête.

Comme évolution de la technique Sapphire FUE, la technique de la greffe de cheveux DHI (direct hair implantation) est également disponible à la clinique du docteur Serkan Aygin. Ce renouvellement consiste à utiliser des stylos spéciaux et personnalisés pour chaque patient. Avec eux, le follicule sain est extrait et implanté directement dans la zone receveuse. De cette façon, il n’est même pas nécessaire de faire une incision dans la peau de la tête, ce qui réduit encore le risque d’infection et le résultat sera beaucoup plus naturel. Cependant, le médecin garantit toujours un résultat satisfaisant et la durée indéfinie de son effet.

Pour fournir une prise en charge complète au client, la clinique dispose d’une méthode d’anesthésie totalement révolutionnaire dans laquelle l’utilisation d’aiguilles n’est pas nécessaire. Grâce à un injecteur de pression, le sérum contenant l’anesthésie traverse la peau et passe dans la circulation sanguine. Une fois à l’intérieur, l’anesthésie fera son effet et le patient sera sédaté sans avoir subi d’invasion corporelle.

En plus du professionnalisme du médecin et de toute son équipe, le prix à payer pour cette intervention est presque 50 % moins cher que dans le reste du monde. D’autre part, le coût total comprend l’hébergement dans un hôtel 4 étoiles pendant trois jours, le transport à la clinique et à l’aéroport et le suivi personnalisé du médecin après l’opération.