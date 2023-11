Nuoo – Le Calendrier de l’Avent beauté bio

Nuoo, jeune entreprise française et familiale, qui présente des produits de cosmétique, bio et naturels. Toujours, dans cette dynamique, de présenter le meilleur, la marque propose un superbe calendrier de l’Avent, pour découvrir des soins et accessoires, pour composer quatre routines beauté, en attendant et avant les fêtes !

Depuis 2015, Nuoo, marque française, née à Orléans, offre la possibilité de se procurer les produits exigeants et engagés, sélectionnés avec rigueur. Des produits cosmétiques bio et naturels. Des soins beauté respectueux et sains, pour plus d’authenticité et de bien-être.

Et pour découvrir la marque et leurs partenariats, avec d’autres marques bio, Nuoo propose un calendrier de l’Avent parfait pour prendre soin de soi, de la tête aux pieds. En effet, des soins et accessoires bio et naturels composent le calendrier. Il offre ainsi à découvrir quatre routines beauté naturelle, pour le visage, le maquillage, les cheveux et le corps.

Toujours dans son envie et sa démarche éthique, Nuoo présente son calendrier de l’Avent, dans un sac en coton bio réutilisable. Un sac grand qui pourra servir, cet été, pour faire du shopping, ou en toute autre occasion ! A l’intérieur se cachent vingt-quatre sachets recyclables. Dans ces sachets se trouvent des produits ou accessoires, à découvrir, au fur et à mesure des jours et jusqu’à Noël. Un cahier, comme un petit magazine, accompagne le sac, proposant de découvrir tous les produits du calendrier. Il présente, par la même occasion, les routines beauté. Il y a aussi des idées cadeaux, pour Noël, des marques, des conseils, de la mode, des DIY…

Les sachets sont, bien évidemment, numérotés, pour se laisser guider chaque jour du mois de décembre et patienter jusqu’à Noël. Le premier produit à découvrir est un flacon de 15ml de gelée nettoyante de On the wild side. Un indispensable beauté qui vient efficacement nettoyer la peau de toutes impuretés, et ainsi la laisser apaiser. La deuxième pochette cache deux lingettes démaquillantes de Lamazuna, en microfibre et lavable, jusqu’à 300 fois ! Un produit éthique et responsable, doux et économique, à emporter partout ! Dans la troisième pochette se trouve un flacon de 120ml de brume hydratante aux fleurs méditerranéennes, de La Canopée. Une brume fraîche et légère, délicatement parfumée, qui vient hydrater et apaiser la peau.

Ainsi de suite, les huit premiers produits et accessoires, propose une routine pour le soin du visage. Ensuite, la routine pour les cheveux est à découvrir, avec cinq produits de soins et accessoires. Il y a six produits à découvrir pour la routine du corps, entre galet exfoliant, crème pour le corps ou dentifrice à dissoudre, crème pour les pieds, savon solide à froid, l’indispensable baume à lèvres et le sachet de Cacao & Maca, boisson bio au pouvoir anti-oxydant. Enfin, c’est avec la routine Make-up que se termine la découverte de ce calendrier de l’Avent captivant et bienfaisant, avec cinq produits à découvrir.

Dans ce calendrier de l’Avent, France Net Infos a plu particulièrement apprécié sa présentation, dans un sac qui s’avèrera toujours utile et pratique. La routine pour le visage est particulièrement bienfaisante et douce, très agréable, pour se faire du bien avant les fêtes. Le shampoing solide détox Nuoo vient compléter les soins des cheveux. Il rentre complètement dans toute l’éthique de la marque et de ce que l’on recherche à travers cette découverte. Pour le corps, tous les produits sont indispensables. Ils offrent les soins nécessaires, avec un petit plus, à travers cette boisson Caccao & Maca à déguster. Enfin, pour se faire belle, terminer avec le make-up reste une bonne idée. L’enlumineur de Pomponne vient parfaire l’ensemble de cette routine.

Le calendrier de l’Avent beauté bio de Nuoo propose de découvrir plusieurs marques engagées, à travers quatre routines beauté plaisantes et bienfaisantes. Un magazine vient compléter la découverte. Il propose de découvrir des routines, les produits. Il y a aussi des idées, des conseils, des DIY, des recettes, pour se préparer pour les fêtes. Ce calendrier est unique, sain et naturel. Un véritable cadeau avant l’heure, qui offre de belles découvertes, avec des produits responsables et respectant l’environnement.