Organiser un Enterrement de vie de jeune fille à Paris : Les plus belles activités EVJF

Vous avez choisi Paris comme ville de destination pour organiser l’enterrement de vie de jeune fille de votre super copine. C’est une excellente idée car la capitale regorge de secrets qui feront très plaisir à la future mariée. Cependant, l’offre de prestations est tellement grande qu’il vous faudra bien les analyser pour trouver les meilleures activités EVJF à PARIS.

Vous n’avez pas le temps ? Et bien on vous aide ! Voici le TOP 5 des activités à ne surtout pas rater lors de ce week-end entre copines.

Le trésor de la mariée : La chasse au trésor de rêve spéciale EVJF

Si il y avait bien une seule activité à retenir pendant votre week-end à Paris, c’est bien l’incontournable chasse au trésor “le trésor de la mariée” proposée par MY EVJF. Vous allez découvrir Paris et surtout les secrets du quartier très prisé du Marais tout en recouvrant la future mariée de surprises et de cadeaux. Dégustations, shopping, de nombreux cadeaux, des gages mignons, des énigmes, des challenges : Tout y est! Le jeu dure 3h00 ce qui vous prend l’après-midi et en plus des petits cadeaux tout au long du parcours, un superbe bijou sera offert à la reine du jour…si vous trouvez le trésor!

N’hésitez pas une seule seconde, c’est l’activité idéale !

Le shooting photo avec Photographe EVJF

La seconde activité tendance à ne pas oublier sous peine de vous faire taper sur les doigts par la future mariée, c’est bien entendu le shooting photo. Mais si vous ne voulez pas vous retrouver face à un photographe amateur avec son Iphone, dirigez-vous vers les magiciens de la photographie d’enterrement de vie de jeune fille : L’agence Photographe EVJF. Les photos sont les plus belles que vous pouvez trouver (allez voir leur superbe Instagram), les photographes sont des pros de la mode et sont hyper sympas, les lieux sont très bien choisis et vous recevez minimum 80 photos: Génial ! En plus, l’agence vous propose des packs d’accessoires tendances à petit prix (10 euros) et des conseils sur les tenues. Attention, réservez vite car il y a peu de disponibilités.

Le cours de Pole Dance entre copines

On sue un peu, on rigole beaucoup, la dérision est au rendez-vous. Le cours de pôle dance est devenu une activité très tendance pendant les enterrements de vie de jeune fille. Bien que son image soit ternie par la fausse idée que l’on se fait de cette activité depuis son apparition, c’est pourtant une excellente idée pour passer un bon moment entre copines, quelle que soit la météo. Prévoyez un change et un bon repas pour reprendre vos forces après cette session dynamique mais avant tout très ludique. Attention aux courbatures le lendemain !

Le SPA privatif pour un moment bien-être

Et oui, après le sport, un peu de détente vous fera le plus grand bien. Surtout que la future mariée doit être stressée par les préparatifs du mariage alors chouchoutez-la avec une séance de SPA/Hammam et pourquoi pas un petit massage. Eaux chaudes, vapeurs et thé glacé sauront vous aider à récupérer les forces perdues lors de l’éprouvante soirée de la veille et les toxines seront vite éliminées. C’est aussi un très bon moment pour discuter paisiblement entre amies, se rappeler des souvenirs, et pourquoi pas dévoiler quelques secrets.

Les ateliers DIY pour un moment création

La reine du jour est passionnée par les cosmétiques, les fleurs, la couture ou encore la gastronomie ? Vous trouverez forcément un atelier do it yourself qui correspondra à son profil, ses goûts et ses envies. On vous conseille tout particulièrement l’atelier création de couronnes de fleurs ou de cosmétiques. Ils sont tous les deux très utiles car le premier vous apportera de superbes accessoires pour le mariage et le second vous donnera d’excellentes astuces pour créer tous vos cosmétiques à pas cher. Pour les plus gourmandes, l’atelier cocktails, cupcake ou simplement le cours de cuisine raviront vos papilles.

Le pack complet avec hébergement

Pour celles qui n’ont vraiment pas le temps, My EVJF Paris propose un pack deluxe absolument génial ! Un chauffeur viendra vous chercher à la gare, vous mènera à l’hôtel 5 étoiles bien sûr dans lequel vous pourrez profiter du SPA à volonté. Un excellent dîner, le trésor de la mariée (voir premier paragraphe) et un shooting photo avec Photographe EVJF. Quoi de mieux me direz-vous ? Et bien un super petit-déjeuner / brunch le dimanche pour faire fondre de plaisir la future mariée qui ne vous remerciera jamais assez pour ce week-end de rêve que vous lui avez préparé.