Enola Holmes et la barouche noire

Après le succès du film sur Netflix, Enola Holmes est à retrouver dans une aventure inédite, à travers le roman de Nancy springer. En effet, Enola Holmes et la bourache noire est un roman, paru aux éditions Nathan, en novembre 2021, qui présente une enquêtrice pas comme les autres…

Ceux d’entre nous qui suivent la carrière très remarquée de premier détective-consultant privé, au monde, ont remarqué l’apparition d’un autre Holmes. En effet, sur la scène londonienne, la jeune sœur de Sherlock Holmes est apparue. Enola scandalise, elle attire sans retenue l’attention du public. Certains s’interrogent sur l’incapacité de Sherlock à tenir sous contrôle sa petite sœur. Mais cela l’importe peu, car le grand détective n’a aucun souvenir d’enfance de sa petite sœur Enola. Alors qu’Enola venait de naître, Sherlock quittait la demeure familiale pour poursuivre ses études. Le jeune garçon de l’époque a même précipité son départ afin d’échapper aux détestables perturbations domestiques provoquées par l’arrivée du bébé.

Après une présentation, par son frère, c’est Enola qui prend les commandes de son aventure. La jeune héroïne est brillante, observatrice et possède aussi ses propres talents de déduction ! Ainsi, lorsque son grand frère ne s’occupe pas d’une affaire, c’est elle qui va s’en charger… Elle prend donc la relève pour aider une jeune femme en détresse, qui est à la recherche de sa sœur jumelle. C’est alors que débute une enquête mystérieuse et pleine de suspense. Le récit est plaisant à lire, fluide, avec ce qu’il faut de questionnements et de révélations. L’intrigue prend donc assez rapidement, pour cette enquête inédite de cette nouvelle héroïne à suivre. Enola est un personnage fort, attachant, qui bouleverse quelque peu les codes, ce qui plaît, apportant une touche féministe au roman.

Enola Holmes et la barouche noire est un roman, des éditions Nathan, qui présente une enquête inédite de la petite sœur de Sherlock Holmes. Une héroïne captivante, drôle, intelligente, surprenante, à retrouver dans une enquête pleine de suspense et d’énigmes.