Les pharaons d’Alexandrie est un bel album de Rafael Morales, paru fin novembre 2021, aux éditions Glénat. Une bande dessinée dense qui présente une épopée historique, au cœur de paysages dorés, d’Egypte antique éternelle, terres d’aventures et de magie.

A Thèbes, an 287, l’antique capitale religieuse d’Egypte est sur le point de s’endormir, en cette chaude soirée. Le premier scribe du temple, maître de la Maison de Vie et prêtre, veille sur son père, le vénérable grand prophète s’Amon, qui se meurt… Le vieil homme explique à son fils, Hotep, qu’il est sur le point de rejoindre Osiris. Aussi, le jeune homme sera certainement choisi pour lui succéder. Son devoir sera de perpétuer le culte du Dieu Caché. Le roi Ptolémée est sage, mais vieux, aussi ses héritiers ne respecteront peut-être pas leur religion, comme leur souverain l’a fait. Hotep promet à son père de veiller, pour le bien de l’Egypte, de perpétuer leur foi. Avec eux, d’autres personnes sont présentes, un nouveau épistalès va bientôt prendre le relais. Le vieil homme espère que ce nouveau représentant du roi grec auprès du clergé égyptien sera aussi tolérant et ouvert que son prédécesseur.

Trois chapitres sont à découvrir, dans cet album riche et dense, qui présente les aventures d’Hotep, qui s’apprête à devenir grand prophète d’Amon. Les récits se suivent et décrivent la vie, au début de l’ère ptolémaïque, à Thèbes. Les héros sont loin d’Alexandrie, mais révèlent, avec leur quotidien et leurs rencontres, cette terre légendaire et d’aventures. Le scénario est travaillé, détaillé, bien construit et captivant, tant par l’intrigue, que par les faits historiques. La bande dessinée dense et riche est subtile et grandiose, présentant une épopée historique romanesque, au cœur des paysages dorés, immersifs et ambitieux, faite de drames, de trahisons, d’amitiés, de croyances et d’espoirs. Le dessin se veut aussi précis et vrai que le récit, avec un trait fin, très minutieux. Un poster, en crayonné, est à retrouver au début de l’ouvrage, présentant toute la précision et le détail de l’artiste, à travers un plan de ville majestueux.

Les pharaons d’Alexandrie est un bel album, des éditions Glénat, qui propose une immersion au cœur de l’antique Egypte. Un bel ouvrage, riche et dense, captivant et intéressant, présentant une épopée historique et romanesque, entre drames et trahisons.