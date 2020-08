Où partir en vacances après le coronavirus ?

La pandémie du coronavirus a redessiné la carte touristique du monde. Si avant cette crise sanitaire le concept de libre circulation primait dans les discours populaires, aujourd’hui c’est la notion de « COVID circulation » qui occupe les esprits. En effet, c’est la COVID-19 qui détermine aujourd’hui dans quelle région on peut se rendre, dans quel pays européen on peut se rendre ou même dans quel pays du monde on peut se rendre.

Pourtant, après des mois de crise sanitaire, il se peut que plusieurs personnes aient envie de changer d'air en s'offrant des vacances. La question qui se pose naturellement est de savoir où se rendre en toute sécurité et sans risque de se faire renvoyer.

Où partir en vacances en France après le coronavirus ?

Depuis le 14 juin 2020, vous pouvez passer vos vacances dans la région parisienne de votre choix, puisque toute France est désormais dans la zone verte (y compris l’Île-de-France). Ceux qui résident en France métropolitaine peuvent voyager et résider sur l’ensemble du territoire. Les trois régions les plus plébiscitées par les touristes français après le coronavirus sont la Nouvelle Aquitaine, la Bretagne et l’Occitanie.

Pour ceux qui souhaitent passer des vacances en Outre-mer, les mesures sont différentes puisque des tests et mesures de quatorzaines sont mises en place en fonction des territoires. Pour se rendre en Guyane et à Mayotte par exemple, il faut présenter un motif impérieux d'ordre personnel, professionnel ou de santé. Pour ce qui est de la Polynésie française, l'obligation de quarantaine a été levée le 14 juillet même si les voyageurs doivent présenter un test de Covid-19 négatif réalisé dans les 72 heures qui précèdent leur vol.

Où partir en vacances dans un pays de l’Union européenne ?

Nombre de pays européens sont ouverts aux Français désireux d'y passer des vacances. Pour rassurer et garantir la sécurité des touristes, les mesures de distanciation sociale et port du masque sont appliquées dans tous ces pays. Les Français peuvent se rendre dans les pays européens suivants sans restriction : Albanie, Allemagne, Andorre, Autriche, Biélorussie, Bulgarie, Espagne, France, Hongrie, Italie, Luxembourg, Macédoine du Nord, Pologne, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Serbie, Suède, Suisse. Certains pays sont ouverts aux Français sous conditions de dépistage ou de quatorzaine.

Où partir en vacances hors Europe après le Coronavirus ?

Depuis le 1er juillet 2020, il est possible de choisir un pays hors de l’Union européenne pour passer ses vacances. Toutefois, le voyage n’est autorisé que dans les pays où l‘épidémie est maîtrisée et où les touristes français sont acceptés : Australie, Chine, Corée du Sud, Géorgie, Japon, Monténégro, Nouvelle-Zélande, Rwanda, Serbie, Tanzanie, Thaïlande, Tunisie, Uruguay.