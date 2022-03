Ouverture de 2 cabinets de psychanalyse, sexologie et thérapies brèves à Marseille

Gianpaolo Furgiuele est psychanalyste, Sexologue et auteur de nombreux livres.

Burn-out, phobies, troubles psychologiques ou sexuels… Et si vous n’étiez plus seuls face à vos problèmes ? Alors qu’il effectue une thèse sur la souffrance et la folie il commence à s’intéresser à la relation d’aide. Depuis, sa pratique est multi-référentielle et s’inspire largement des thérapies humanistes. Armé de nombreuses années de formations en psychanalyse, PNL ou encore sexologie, Gianpaolo FURGIUELE n’a qu’un seul objectif : vous accompagner de manière personnalisée afin de vous permettre de retrouver un bien-être généralisé.

Devenez acteurs de votre bonheur

Membre de la Fédération Professionnelle de la Pluralité des Psychothérapies et de l’Association européenne de la sexothérapie (AESTC), Gianpaolo FURGIUELE part du principe que chacun a droit de décider de son bonheur. Le plus difficile est de trouver le moyen d’y arriver. C’est là que le thérapeute intervient. Sa méthode : cibler au mieux les problématiques de ses patients pour leur offrir une analyse personnalisée et sur mesure.

Une thérapie aux multiples approches

Qu’il s’agisse d’anxiété, de phobies, de blocages, de dépendances, de gestion du stress ou encore de confiance en soi, le but est d’apporter à ceux qui en ont besoin, les outils nécessaires pour s’en sortir. Mais ce n’est pas tout. Perte de désir, vaginisme, problèmes d’éjaculation, addictions ou encore comportements à risque, il est là pour aider les couples et les célibataires, quel que soit leur âge, leur orientation sexuelle, leurs pratiques ou leurs modes de vie. Sa mission : que chacun puisse exprimer librement ses désirs, ses préoccupations ou toute autre difficulté l’empêchant de se sentir bien dans sa tête et dans son corps.

Un deuxième cabinet dédié aux thérapies brèves

Alors qu’un premier cabinet a vu le jour à Marseille, un second, dédié principalement aux thérapies brèves va s’installer au sein d’un centre de bien-être en plein centre de Marseille. Destiné principalement aux étudiants et managers, le thérapeute y proposera des séances de coaching, à tarifs adaptés, sur les thèmes du bien-être et de la sexualité. Car oui, les thérapies les plus courtes sont parfois les plus efficaces.

INFORMATIONS UTILES :

Site Internet : www.gianpaolofurgiuele.fr

https://www.psychologue.net/cabinets/gianpaolo-furgiuele

Adresses :

Espace santé, 91 Rue Château Payan, 13005 Marseille

Espace bien être,9 Cours Jean Ballard, 13001 Marseille

Consultations en cabinet, par téléphone ou en ligne.