Parjure – Ed. Delcourt

Parjure est un récit complet, de la collection Mirages, des éditions Delcourt, paru fin octobre 2024. Une bande dessinée de Simon Beauvarlet de Moismont et Nicolas Savoye, qui offre un récit captivant d’amitié adolescente, inspiré d’une légende nordique.

L’histoire commençait avec deux jeunes guerriers qui tuèrent ensemble un gigantesque loup. Les dieux pour témoins et sur le sang versé, les deux jeunes gens prononcèrent le serment de frères jurés. Aussi, à chaque étape de leur vie, quoi qu’il arrive, qu’ils partent à la guerre, qu’ils fondent un foyer, qu’ils aient des enfants, ils resteraient unis par des liens si forts, que rien ne pourrait jamais les briser. Son père n’aimait pas cette histoire. Mais pour lui, c’était sa préférée. Du passé de son père, Brunr ne connaissait pas grand-chose. Il lui disait parfois qu’il n’avait pas vraiment vécu avant de connaître sa mère. Par amour pour elle, il avait changé de religion et quitté les siens. Il avait oublié l’ancien monde. Son père avait fait cela par amour, mais beaucoup de personnes ne le comprirent pas. Le baptême avait été une nouvelle naissance, d’autres le considéraient comme mort.

Par amour, Baldrik rompt ses serments, mais lorsque son épouse décède, il décide de la rejoindre dans la mort. Aussi, il laisse l’éducation de son fils à son ancien frère juré, le roi. Une bande dessinée intense qui explore les tourments de l’âme humaine et les choix déchirants que l’amour peut inspirer. Ce drame, empreint de violence et de tragédie, dévoile les liens complexes entre devoir et sentiments. Il met en lumière l’amitié inattendue entre des personnages que tout semble opposer. L’intrigue, habilement construite, interroge la notion de fidélité, autant aux autres qu’à soi-même, tout en tissant un récit poignant et captivant. Le dessin, en noir et blanc, d’une rare puissance, magnifie cette histoire avec des traits à la fois bruts et délicats, parfaits pour capturer les émotions intenses et l’atmosphère sombre de cette œuvre marquante. Une lecture plaisante, bouleversante, sur cette relation fraternelle mise à l’épreuve.

Parjure est un récit complet tragique, des éditions Delcourt, qui ne laisse pas indifférent. Un superbe récit viking, inspiré d’une légende, qui offre une histoire d’amitié adolescente, de fraternité, de devoir, d’amour, accompagnée d’un dessin puissant.