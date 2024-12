Un moment de jeu aquatique avec le puzzle de bain Sophie la Girafe

Le puzzle de bain Sophie la Girafe est le compagnon idéal pour les tout-petits dès 10 mois. Conçu pour transformer l’heure du bain en une expérience ludique et sensorielle, ce jouet fait partie de la collection Fresh Touch. Il se compose de pièces flottantes colorées à encastrer et d’adorables animaux cracheurs d’eau. Ces amis de Sophie la Girafe accompagnent les bébés dans leurs premières découvertes aquatiques tout en stimulant leur motricité fine.

Sophie la Girafe est une icône française depuis 1961, reconnue dans le monde entier, Sophie la Girafe, marque française emblématique, émerveille les enfants depuis plus de 60 ans. Fabriquée à partir de matières sécurisées et respectueuses des normes, chaque produit est conçu pour accompagner l’éveil des tout-petits. Sophie la Girafe incarne des valeurs de qualité, de sécurité et de plaisir à partager en famille.

Un jouet complet pour l’éveil et la motricité : Le Puzzle de bain

Le puzzle de bain offre une activité ludique et éducative, parfaite pour barboter tout en s’amusant. Ses pièces à encastrer flottent sur l’eau, permettant aux enfants de développer leur coordination et leur précision. Les couleurs vives stimulent leur perception visuelle, tandis que les animaux cracheurs d’eau ajoutent une touche de fantaisie et de rire à leurs jeux. En manipulant les différents éléments, les tout-petits travaillent leur motricité fine, développent leur sens du toucher ainsi que leur préhension. Le jouet devient vite un indispensable pour transformer le bain en un moment de découverte et de complicité.

Avec son design amusant et ses fonctionnalités éducatives, le puzzle de bain Sophie la Girafe est une excellente idée cadeau. Glissé au pied du sapin de Noël, il ravira les tout-petits et leurs parents en promettant des heures de jeu aquatique et sensoriel. Un incontournable pour les premiers éveils !