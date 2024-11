Pas d’lézard – Nueva Lutetia

Nueva Lutetia est le premier tome de la série jeunesse Pas d’lézard, de la collection Luciole, des éditions Oxymore. Une bande dessinée de Pog et Francesca Carita, parue fin septembre 2024, qui présente une dystopie mêlant hommes et dinosaures, pour une aventure teinté de sujets forts.

Un jeune garçon allongé dans son lit écoute les informations sur son poste radio et regarde une photo. Sa sœur l’appelle et entre dans sa chambre. Elle demande pourquoi il n’est pas encore debout. Mattéo explique qu’il aimerait bien… Sa sœur rappelle que ce n’est qu’une façon de parler. En effet, son frère doit s’asseoir dans un fauteuil roulant, pour pouvoir la rejoindre. Peu de temps après, les deux jeunes gens se retrouvent à table, pour le petit-déjeuner. Kiara pédale pour fournir de l’électricité. Ils continuent tous deux à écouter les informations. Des élections se préparent et deux candidats ne semblent pas en accord quant à l’accueil de dinosaures au sein de la cité. Kiara informe son frère qu’une famille de dinos a emménagé la veille, juste au-dessus. Puis, le petit-déjeuner fini, Mattéo s’en va pour le collège. Dans l’ascenseur, il croise son nouveau voisin…

La dystopie est intrigante, présentant un monde où les êtres humains évolués sont parmi des dinosaures qui, pour certains, ont également évolué. Il y a aussi les terribles créatures du crétacé qui restent dangereuses. Enfin, certains dinosaures n’ont également pas évolué, mais demeurent des animaux de compagnie, pour les êtres humains. Dans une cité protégée par un mur, vivent des humains avec quelques dinosaures évolués. Mais la cohabitation semble plus ou moins difficile. En effet, tout le monde n’accepte pas les dinosaures parmi la population humaine. Ainsi, la bande dessinée curieuse et intéressante, vient aussi aborder des sujets forts. Des problèmes sociétaux comme la tolérance, la différence, l’intégration et le handicap. Le récit est plaisant, bien rythmé, entre action et humour, révélant une amitié naissante. Les personnages sont rapidement attachants, dans cet univers curieux, qui offre plein de possibilités. Le dessin offre un trait fluide et dynamique, plutôt plaisant.

