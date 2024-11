La collection de Noël – Granado Rio de Janeiro

Granado, marque de pharmacie, à Rio de Janeiro, depuis 1870, a su se démarquer, proposant toujours des produits de qualité. Ainsi, au fil des années, la marque perdure, proposant pour ce Noël une belle collection de produits cosmétiques et de parfums.

Fondée en 1870, par le Portugais José Antonio Coxito Granado, la pharmacie voit le jour à Rio de Janeiro. La boutique historique y demeure toujours et l’entreprise n’a cessé d’évoluer et de s’adapter. Aujourd’hui ce sont des parfums et des produits cosmétiques, avec des formules à base d’extraits végétaux de plantes, d’herbes et de fleurs brésiliennes. La marque maintenant internationale s’appuie sur son savoir-faire et ses produits de qualité pour offrir des fragrances toujours plus captivantes et des produits cosmétiques sains et qualitatifs.

Ainsi, la collection de Noël Granado présente de superbes mallettes, des coffrets et des bonbons parfumés. Parmi les jolis coffrets de la collection, les mallettes se démarquent. En effet, les coffrets métalliques sont somptueux et le design travaillé. Les coins arrondis, la lanière à l’aspect cuir, le tout dans des couleurs naturelles et réconfortantes, presque gourmandes. Les mallettes sont illustrées, proposant de découvrir les fonds marins, avec un trait fin, des détails et de belles couleurs. Un brin rétro, ces mallettes offrent aussi de la modernité, entre l’esprit écologique et réutilisable. Le verrou en forme de clip laissant apparaître un papier cartonné aux mêmes illustrations.

Le coffret mallette parfumée Esplendor se compose d’un tube de crème pour les mains, de 50g. Une crème soyeuse et doucement parfumée, qui vient hydrater et protéger la peau, grâce à l’huile d’amande douce. Pour continuer à prendre soin de soi, un flacon de 60ml de crème hydratante est également à retrouver. La crème est également douce, laissant un doux parfum sur la peau, qui sera hydratée, protégée et nourrie. Deux petits pains ronds de savon, de 50g, sont à découvrir. Ils sont légèrement parfumés, produits d’une base végétale et enrichis en beurre de murumuru et huile de coco. Ainsi, les savons hydratent, nourrissent et protègent la peau.

Enfin, pour compléter la mallette, un flacon de parfum Esplendor est à retrouver. Un joli flacon en verre transparent, de 25ml, qui laisse apparaître la fragrance, orné d’un joli bouchon doré. En vaporisateur, pour plus de facilité, le parfum enchante. Les notes de vanille et d’ambre réconfortent et apportent de la chaleur et de la gourmandise. La fragrance équilibrée offre des notes enveloppantes et captivantes.

Le deuxième coup de cœur se porte sur les bonbons parfumés. Granado en présente deux, dont Nostalgia. Un cracker de Noël envoûtant qui cache un tube de crème pour les mains de 50g, ainsi qu’un flacon de parfum de 25ml. La crème pour les mains enrichie en huile d’amande douce, huile de pépins de raisin et huile d’açaï, qui vient hydrater et nourrir la peau des mains, offrant douceur et tendre parfum. Le parfum offre des notes d’agrumes et d’épices, un léger corps floral enveloppe l’ensemble, proposant une fragrance fraîche et délicate. Les deux produits offrent la même fragrance.

La collection de Noël Granado se complète avec un deuxième coffret mallette, ainsi que de duos pains de savon et vide poche, d’un trio de crèmes mains, ou encore un coffret découverte de cinq petits flacons de parfums. Des coffrets parfumés et beaux, proposant des produits de qualité, à offrir et à déposer au pied du sapin de Noël !