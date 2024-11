Calendrier de l’avent 24 histoires de Noël à accrocher sur le sapin !

Décembre approche et qui dit décembre dit aussi calendrier de l’avent pour nos petits bouts de choux. Aujourd’hui, je vous présente une petite pépite qui va rendre l’attente de Noël encore plus magique : le Calendrier de l’Avent – 24 histoires de Noël de Grund. Un calendrier pas comme les autres, avec 24 mini-livres cartonnés à découvrir chaque jour, du 1er au 24 décembre. Je vous en dis plus.

Si vous cherchez un calendrier de l’avent avec des petits livres à lire à votre enfant, ne cherchez plus, vous êtes bien ici. À partir de 3 ans, chaque soir, les enfants peuvent ouvrir un petit livre de 8 pages et plonger dans une nouvelle histoire de Noël pleine de tendresse et de magie.

Les histoires sont écrites par Anne Kalicky, avec des illustrations magnifiques d’Amélie Videlo, qui viennent ajouter une touche féerique à chaque récit. En plus de la belle histoire, chaque livre peut être suspendu au sapin grâce à un petit fil doré, ce qui ajoute une dimension décorative au calendrier. C’est une façon originale et festive de patienter jusqu’à Noël, tout en décorant le sapin avec des histoires ! Adorable, non ?

24 histoires de Noël à accrocher sur le sapin !

Parmi les histoires, vous retrouverez le petit Arthur, qui n’a pas encore fait sa liste au Père Noël car il ne sait pas ce qu’il souhaite vraiment. Le 24 décembre, juste à temps, il apprend qu’une patinoire va ouvrir, mais est-il trop tard pour faire sa demande au Père Noël ? Ensuite, on suit Tony l’écureuil qui, tout triste, aimerait bien passer Noël avec des amis. Mais grâce à l’odeur sucrée d’un chamallow sur le feu, il se pourrait bien que toute la forêt se réveille et que la magie de Noël vienne le surprendre !

Le plus ? À la fin de chaque mini-livre, un petit jeu de cherche et trouve permet aux enfants de s’amuser tout en continuant à développer leur sens de l’observation. Ce calendrier est non seulement une belle activité à partager en famille, mais aussi un moment d’apprentissage et de plaisir pour les plus jeunes.

Et le must du must, c’est que le Calendrier de l’Avent 24 histoires de Noël est un calendrier réutilisable ! Ainsi on peut le ressortir année après année pour revivre ces moments magiques et pleins de chaleur.

Un calendrier incontournable pour des fêtes de Noël inoubliables ! Alors tenté.e ?