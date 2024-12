Perce-neige – Un conte de Noël

Perce-neige est un conte de Noël, de Grégoire Solotareff et Emmanuel Lecaye, paru aux éditions de L’école des loisirs, en novembre 2024. Un bel album jeunesse toilé, qui présente l’histoire d’une petite fille qui va découvrir le royaume merveilleux des frères Noël.

Il y a bien longtemps, au nord, au-delà de la Forêt Blanche, dans le royaume enchanté de Noël, vivait un lutin nommé Dorian. Le lutin était le premier apprenti du Père Noël. Il était son favori. Une nuit, après des années de bons et loyaux services, Dorian parvint à convaincre le Père Noël de l’emmener avec lui, dans le monde des humains, pour la grande distribution du 24 décembre. Tout se déroula parfaitement, jusqu’à ce que l’expédition touche à sa fin. Alors que l’aube pointait à l’horizon, le lutin ne put s’empêcher d’aller à la rencontre d’une petite fille. Elle s’était cachée dans la neige, afin d’apercevoir le Père Noël. Le lutin savait très bien que tout contact avec les humains était formellement interdit !

Le bel album est une œuvre accompagnée des illustrations saisissantes d’Emmanuel Lecaye. Ce récit se distingue par une ambiance onirique et une esthétique singulière. Les tons sombres et les paysages enneigés contrastent avec l’idée traditionnelle des contes de Noël lumineux. L’histoire explore des thèmes profonds tels que le courage, la solitude et l’émerveillement devant l’inconnu. L’univers du livre s’inspire d’un miroir déformant des contes classiques. Les personnages, à la fois mystérieux et attachants, évoluent dans une intrigue qui allie réalisme magique et poésie visuelle. Destiné aux jeunes lecteurs, ce conte évoque également des valeurs intemporelles comme l’espoir et la résilience.

Perce-Neige est un bel album jeunesse captivant, des éditions L’école des loisirs, pour les amateurs de récits atypiques, qui transcende la simple lecture de Noël pour devenir une réflexion sur les émotions humaines et l’émerveillement face à la nature. Un joyau littéraire et artistique recommandé pour tous les âges.

Lien Amazon