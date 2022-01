Petits portraits de chats est un album des éditions Grasset, paru en novembre 2021, qui présente une magnifique anthologie des chats. Un recueil fascinant, qui présente les chats à travers des poèmes, des textes littéraires et des illustrations, pour donner lieu à une jolie galerie de portraits.

Charles Baudelaire décrivait le chat comme un être fort, doux et charmant, que l’on entend à peine lorsqu’il miaule. Son timbre est si tendre et discret. Sa voix s’apaise ou gronde, parfois. C’est dans cette voix que se trouve une partie de son charme et de son secret. Elle perle et filtre, sait réjouir. Elle sait aussi endormir les maux, et contenir toutes les extases. La voix du chat est subtile, comme un ange, vibrante et chantante.

Edmond Rostand explique plutôt que son petit chat noir est effronté, et joue sur la table. Quelquefois, le félin s’assied, sans faire de tapage. Il reste longtemps comme ça, sans un poil de son velours qui bouge. Lorsqu’il s’amuse, le petit chat est extrêmement comique, pataud et gracieux à la fois. Il aime retrouver sa soucoupe de lait, qu’il flaire avec son nez délicat.

Ainsi de suite, à chaque double page, les jeunes lecteurs vont pouvoir découvrir différents poèmes et textes, qui décrivent les chats. Des félins qui fascinent, accompagnent, surprennent, ou encore rassurent. Au fil des pages, les textes différents présentent une jolie galerie de chats, puisant ainsi dans le patrimoine littéraire, pour proposer et faire découvrir aux enfants, des textes adaptés. Ils sont mis en images, par des illustrateurs contemporains, pour présenter des animaux modernes, une vision plaisante. Les dessins sont divers, distincts selon les artistes, offrant une galerie de portraits parfois surprenante, captivante, juste.

Petits portraits de chats est un album, des éditions Grasset, qui présente une magnifique anthologie de ces félins. Un regard croisé entre auteurs classiques et dessinateurs contemporains, qui présente des animaux surprenants, doux, bienveillants, amusants…