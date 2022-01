Clapas, un thriller montagnard des éditions Sarbacane

Clapas est un thriller montagnard d’Isao Moutte, paru aux éditions Sarbacane, en novembre 2021. Une bande dessinée captivante, qui présente un polar flippant, bien ficelé, un survival sous tension, où le suspense est habilement manipulé.

Un jeune homme roule tranquillement sur les routes de la campagne drômoise, dans sa 4L. Il passe le village de Luc en Dillois, avant de traverser le lieu-dit Le Claps et de doubler un bus. Malheureusement, le capot de la 4L se met à fumer. Le jeune homme s’arrête sur le bord de la route, avant de faire demi-tour. Il décide de repartir vers Luc en Dillois, espérant trouver une solution. Devant le café du village, il s’arrête. Il se retrouve dans le bar et demande un demi, avant de demander s’il y a un garagiste dans le coin. Le serveur explique qu’il arrive trop tard, il vient de mettre la clef sous la porte. Le jeune homme demande, alors, s’il y a des dépanneurs dans le coin. Enfin, il demande s’il peut téléphoner, car la batterie de son portable est à plat. Un homme sort du bar, en promettant de ramener du sanglier, tandis que le jeune homme appelle son père.

L’intrigue et les personnages se présentent tranquillement, ainsi l’on suit Louis, qui vient rendre visite à son père, mais qui se retrouve coincé sur la route. Bientôt, il se retrouve avec un autre homme qui veut rejoindre Milan. Tous les deux sur la route, ils sont bientôt arrêtés, avec un bus, à cause d’un éboulement. Tout le monde part sur la route, à pied, mais ils vont faire une mauvaise rencontre. Sur le fond d’un drame familial, le thriller, prend forme rapidement, avec un accident qui va tout basculer. Pris en otage par une famille de dégénérés, ils vont tenter de fuir et de sauver leur peau, dans la montagne et la forêt. La bande dessinée est rapidement captivante, avec un suspense travaillé, et une tension palpable. Les personnages se croisent, le découpage est parfait, pour ce polar captivant et flippant. Le dessin est plaisant, avec un trait simple, efficace et expressif, un choix de couleur restreint. Plusieurs cases et planches, sans textes, ni paroles apportent aussi une grandeur à ce thriller angoissant.

Clapas est un thriller des éditions Sarbacane, plutôt réussi et captivant, présentant un polar bien ficelé. Un survival montagnard, pour une poignée de voyageurs qui tentent tout simplement de retrouver la ville, perdus dans un décor vertigineux, et d’échapper à des individus malintentionnés, dangereux.