Bergères guerrières T4 : La conclusion d’une aventure incroyable- Éditions Glénat

Un quatrième tome de Bergères guerrières qui vient clôturer cette incroyable série médiéval fantasy. Molly, Sarah et Liam se sont réfugiés dans le village de dresseurs qui jouxtent les Terres Mortes. Ils comptent rejoindre l’ancienne capitale afin de mettre définitivement fin, au Mal qui ronge depuis une décennie tous les villages, et les hommes.

La fin d’un long voyage périlleux et merveilleux disponible depuis le 17 Novembre 2021 aux Éditions Glénat.

Le décor :

Si vous aviez raté le tome 3, cliquez >> ICI <<

Une chambre … Molly et Liam veillent sur Sarah, blessée lors de l’éboulement les ayant séparés des adultes. Personne ne sait s’ils sont encore vivants, mais le petit groupe restant s’est réfugié dans un village où ils ont été accueilli à bras ouvert.

Malheureusement, ils retrouvent le frère de Liam, enfermé comme une bête dans une cage. Pendant qu’ils discutent des visions qu’à eu Molly à ce propos et à propos de la perte de contrôle de Tara, la femme qui les héberge leur amène de délicieuses brioches pour les réconforter.

Mais, Liam est par-dessus tout préoccupé par son frère. Il décide d’aller le voir, contre les interdictions mises en place par les villageois.

Adam ne le reconnait pas tout de suite, mais que d’émotions lorsqu’il s’aperçoit que ce frère qu’il a quitté​, bébé,​ à si bien grandi.

Ils échangent quelques mots avant que le garde ne les surprennent … mais pas que … arrive rapidement Vladimir, qui saute avec joie sur Liam, et tous les adultes et les animaux apparaissent enfin à l’entrée du village !!

Quelle joie de les retrouver sain et sauf, même si tous n’ont pas eu la chance d’arriver jusqu’ici …

L’heure est aux retrouvailles. Aux adieux. Bientôt, il sera temps de rejoindre les Terres Mortes et d’annihiler le mal …

Le point sur la BD :

Un dernier tome qui clôture cette incroyable épopée fantasy teintée de celtique médiéval. On a du mal à quitter ces personnages attachants, de Bergères Guerrières, que l’on a suivi pendant toute le scénario, et le temps qui a passé, aux Éditions Glénat.

Jonathan Garnier ne nous épargne rien : on subit des retrouvailles joyeuses, mais malheureusement d’acerbes adieux que l’on ne souhaitait pas. La fin de cette « tétralogie » nous laisse un brin nostalgique, car chaque lecteur a pu vivre et ressentir tout ce que les personnages ont traversé au cours de leur épopée.

Amélie Fléchais s’est comme « épanouie » à travers les différents tomes. Nous offrant des illustrations de plus en plus belles et des plans riches et irréprochables. Son style, particulièrement personnel, est visuellement magnifique.

La conclusion :

Avec évidemment beaucoup de regrets, nous quittons cette aventure qui nous aura tenu en haleine et diverti pendant plus de quatre années. Ce n’est jamais facile de quitter des « amis/es » car, c’est ce que les personnages sont devenus au fil du temps, à travers ces illustrations, et leurs histoires.

Bergères Guerrières aux Éditions Glénat sait captiver, autant avec ses personnages d’une force inouïe, qu’avec son scénario original entre légendes et écologie en fond de trame.

Mais, il n’est pas trop tard ! Vous pouvez encore vous le procurer et plonger dans l’aventure si vous ne la connaissez pas encore. Pour ceux qui la quittent avec beaucoup de mal, comme moi, je nous souhaite qu’un producteur s’attache autant que nous aux personnages et l’adapte en une superbe animation !!!!! (Mais on me dit dans l’oreillette qu’il est fort probable que ce soit en préparation !!!! )