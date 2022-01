Le détective du Bizarre – Billy Brouillard au pays des monstres

Billy Brouillard au pays des monstres est le deuxième tome de la série Le détective du Bizarre, de Guillaume Bianco. Une bande dessinée jeunesse, parue en octobre 2021, aux éditions Soleil, dans la collection Métamorphose, qui présente quelques effets spéciaux.

Billy Brouillard est dans un sacré pétrin. Heureusement, il a une meilleure copine. Elle s’appelle Célène, c’est une sorcière fiable. Il peut toujours compter sur elle, à n’importe quelle heure du jour ou de la nuit. Alors qu’il l’appelle, dans la nuit sombre, la petite sorcière ouvre une trappe et apparaît. Elle l’invite à rentrer et à s’asseoir, avant de lui demander ce qui se passe. Billy Brouillard s’assoit, explique qu’il y a à peine une heure, tout à basculer. Il rentrait de mission, il s’apprêtait à… Mais Célène le coupe et lui demande quel genre de mission. Alors, Billy revient sur sa mission, trois fois rien, un truc banal, la routine habituelle. Il a rapidement mis fin aux agissements d’un squelette de dinosaure, avec l’aide du spectre des morts. Il rentrait chez lui, pour un repos bien mérité, et c’est là qu’il les a entendus. Ils entendaient ses parents se fâcher, se reprocher plein de choses…

Alors que Billy a du mal à se remettre des paroles de ses parents, il reste dans son lit, ne voulant écouter, ni aider sa sœur. Sa colère est telle qu’il ne fait rien. Pourtant sa petite sœur est enlevée de ses yeux, par un monstre. Ne comprenant pas ce qui se passe, il a accouru auprès de Célène, pour trouver des réponses. Ainsi, le jeune héros va devoir affronter ses propres monstres et sa propre colère, pour tenter de retrouver sa petite sœur, et ne pas se transformer en monstre. Le récit est palpitant, adapté aux jeunes lecteurs et présente une belle aventure. La bande dessinée invite également à prendre conscience de ses émotions, qui débordent parfois et de dépasser ses peurs, comme ses colères, pour les maîtriser et éviter de faire du mal aux autres. Un récit ludique et imagé qui invite à s’écouter soi-même pour ne pas se perdre. Le dessin est toujours aussi charmant, avec un trait fluide et vif, et des effets qui plaisent toujours autant, à retrouver avec la loupe à filtre rouge.

Billy Brouillard au pays des monstres est le deuxième tome de la série Le détective du Bizarre, des éditions Soleil. Un album surprenant, captivant, pédagogique, qui invite, au travers d’une aventure fabuleuse, à prendre conscience de ses émotions, notamment la colère, et de la maîtriser, avant de se perdre…