Stardust : Un héritage oublié aux Éditions Jungle

Le début d’une nouvelle série pleine de poésie et de magie ! Ce premier tome de Stardust nous raconte l’histoire de Thaïs et de sa grand-mère, nostalgique du temps où les sorciers/es régnaient encore. A présent​ le​ temps a passé, et les croyances mystiques ont remplacé la magie.

Mais, lorsque Thaïs croise un loup blanc majestueux, comme sorti d’un rêve, que des vérités longtemps enfouies vont ressurgir !

Stardust, un héritage oublié, une aventure jeunesse fantasy disponible le 6 Janvier aux Éditions Jungle, dans la collection Miss Jungle !!!

Le décor :

Les champs … Thaïs, grand-mère et les villageois s’attèlent à leur tâche quotidienne : la récolte ! Il faut nourrir le village et octroyer régulièrement un sacré butin de nourriture à la déesse qui protège, en échange, le village des attaques probables.

L’espiègle Thaïs fatigue. Pour l’aider à effectuer cette tâche ingrate journalière, sa grand-mère lui conte le temps où la magie régnait encore sur le village. Il n’en faut pas plus pour fasciner la petite fille qui écoute avec attention les histoires de son aïeule ! Mais, bientôt, elles sont interrompues par une autre « moissonneuse » qui n’a pas l’air d’être si enjouée d’entendre ces histoires de magie ! Tout cela est un temps révolu, et, à présent, on doit uniquement parler de la déesse et y être totalement dévouée !!! Celui ou celle qui va à l’encontre de ses règles est sévèrement puni !

Un soir, alors que Thaïs est en plein rendez-vous galant avec l’horrible fils du chef du village, celui-ci lui fait sa demande. Malheureusement, les sentiments ne sont pas réciproques. Et après avoir repoussé l’énergumène, la jeune fille retourne rejoindre ses pénates.

Sur le chemin, elle croit rêver lorsqu’un majestueux loup blanc apparait sous ses yeux, avant de disparaitre comme par magie, dans un nuage … Le début des problèmes !!!

Le point sur la BD

Maxe L’hermenier et Yllya combinent leur talent pour nous offrir une BD digne d’une animation ! Les événements s’enchaînent rapidement dans ce premier tome de Stardust, et on dévore l’œuvre comme une gourmandise ! De la magie, un peu de légendes, et « un héritage oublié ». Où plutôt bien enfoui afin de ne pas révéler la vérité à ses villageois trop occupés à nourrir leur fameuse déesse !! Le combo parfait pour passionner les lecteurs à partir de 8 ans jusqu’a 99​ ​ans évidemment ! Et que de situations amusantes ! Les personnages sont hilarants avec leurs expressions rigolotes, et ces illustrations sont douces, rondes avec des planches entières si poétiques et oniriques !

Un bon début pour ce premier tome aux éditions Jungle !!

La conclusion :

Conquise totalement par ce premier tome jeunesse, qui, j’en suis sûre, sera également validé par les plus jeunes ! Une jolie surprise dans un univers fantasy aux allures parodiques. Des personnages attachants avec cette relation grand-mère/petite fille entre affection et moqueries !! Stardust, un héritage oublié se lit beaucoup trop vite tellement il est délicieux avec les mimiques des personnages ! Mon petit coup de cœur « jeunesse » du début d’année aux Éditions Jungle !!!