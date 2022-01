Le Seigneur des Anneaux – Jeu de société Jusqu’au Mordor

Jusqu’au Mordor est un jeu de société immersif, des éditions 404, paru en octobre 2021. Un jeu de communication compétitive, dans lequel les joueurs, incarnent trois équipes, Gollum, Sauron et Saruman et la communauté de l’Anneau. Chacune de ces équipes doit récupérer l’anneau…

Le jeu est curieux, dense, plutôt bien construit et immersif, invitant à incarner les héros de la saga, pour récupérer l’Anneau. Selon les équipes, certains le détruiront, tandis que d’autres veulent obtenir le pouvoir absolu ! La belle boîte du jeu se compose de 80 cartes Lieu, 30 cartes Thème, 10 cartes Personnage, un paravent, 25 jetons et d’un livret de règles du jeu. La partie dure de 30 à 45 minutes, environ et se joue à partir de 14 ans, entre 3 à 6 joueurs.

Les règles sont assez complexes, plutôt difficiles à expliquer, c’est pourquoi, le livret se compose, tout de même de 12 pages. Tout d’abord, le jeu est à mettre en place. Avec les trois équipes et leurs cartes, chacune de leur côté. Le paravent permettra à chacun de se préparer, au fur et à mesure du jeu. Les joueurs s’affrontent pour récupérer un maximum de cartes Lieux, qui leur permettront par la suite de retracer le chemin jusqu’au Mordor. Les équipes, avec leurs différents personnages possèdent des pouvoirs ou capacités, qui pourront être utiles. De plus, des lieux sont à deviner, pour pouvoir avancer dans l’aventure, qui se déroule en plusieurs manches.

Un minimum de connaissances est nécessaire, tout de même, pour pouvoir jouer à ce jeu immersif, très joli, avec des cartes et scènes de la saga à retrouver. Cependant, le jeu est assez complexe, il faut vraiment s’accrocher, pour comprendre le déroulement et acquérir les cartes nécessaires pour arriver à acquérir l’Anneau Unique et aller jusqu’au Mordor. Le jeu est aussi original, compétitif, il faut aussi ruser et observer et réfléchir, pour pouvoir gagner la partie.

Jusqu’au Mordor est un jeu de société, des éditions 404, qui invite à revivre la grande saga. En effet, le jeu est immersif et compétitif, avec trois équipes qui vont s’affronter pour récupérer l’Anneau unique et arriver jusqu’au Mordor, à travers des cartes Lieux et des cartes Thèmes à deviner ou faire deviner.