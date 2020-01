Philippe Torreton magistral dans La vie de Galilée de Brecht dans une mise en scène de Claudia Stavisky

Le théâtre Anthéa d’Antibes, lors de deux soirées, a accueilli La vie de Galilée de Bertolt Brecht dans une mise en scène de Claudia Stavisky.

Pour incarner ce grand physicien et astronome italien qui s’est battu pour prouver que la Terre tourne autour du Soleil, la metteuse en scène a fait appel à Philippe Torreton. Il est magistral. Pendant plus de deux heures et demie, il donne vie à un Galilée passionné, humain, patient et toujours obstiné et déterminé à imposer ses découvertes. Pendant plusieurs années, il va mener un combat de haute lutte, pour tenter de convaincre que la Terre n’est pas le centre du monde. Immanquablement, il va se heurter à l’Eglise, dans la mesure où ses découvertes remettaient trop en question la place et le rôle dans l’Univers, considéré comme une créature divine.

Dans la pièce de Brecht, Galilée n’est pas montré comme un héros, doté de qualités exceptionnelles. Il apparaît profondément humain et ambivalent avec ses faiblesses et ses interrogations. Devant le Tribunal de l’Inquisition, le savant a accepté de se rétracter publiquement, non pas parce qu’il remettait en cause ses convictions mais parce qu’il a eu peur de la torture qui lui était promise. Trop humain, comme diraient certains, il a préféré la vie et ses plaisir sans pour autant cesser de mener son combat, mais dans l’ombre. Philippe Torreton apporte à Galilée toute cette complexité. C’est comme si Brecht avait écrit le rôle pour lui !

Les autres comédiens, nombreux sur scène et incarnant parfois plusieurs personnages, sont tout aussi admirables.

Claudia Stavisky a choisi une mise en scène sobre et un décor minimaliste, baigné dans un clair-obscur qui rappelle certains tableaux de peintres hollandais. Il parvient à traverser les époques en rendant compte de la constance du combat.

Après avoir triomphé à la Scala de Paris, La vie de Galilée va partir en tournée dans la toute la France en 2020.