C’est aux éditions Nathan, dans la collection Rouge & Or, qu’est paru, en octobre 2019, le documentaire La grande encyclopédie de l’Histoire. Un livre pour les jeunes lecteurs, dès 9 ans, qui offre un voyage fascinant à travers l’Histoire.

C’est par un sommaire très complet que débute le beau livre de 192 pages, présentant ainsi les grandes parties, avec le monde ancien, le Moyen Âge, les grandes découvertes et le monde moderne. L’encyclopédie est très bien découpée, pour les jeunes lecteurs, qui vont pouvoir voyager à travers le temps, l’histoire et les continents. C’est un étonnant voyage de plus de 10 000 ans qui est à découvrir pour les plus curieux, à travers les civilisations de l’Antiquité, du Moyen Âge et du monde moderne, sans oublier les grandes découvertes du monde, de 1450 à 1800.

L’ouvrage de Simon Adams est très clair et détaillé, permettant aux jeunes lecteurs de découvrir les grandes civilisations, les peuples à travers les continents et leurs découvertes ou réalisations les plus célèbres. Les paragraphes viennent présenter les différents mondes, peuples, pays, histoires, avec un vocabulaire adapté aux enfants. Des photographies, des illustrations, des frises chronologiques à retrouver pratiquement à chaque double page, des cartes, permettent de retenir plus facilement l’essentiel des informations et de s’y retrouver. Le documentaire est très riche, avec de grands détails, pour chaque civilisation à découvrir, pour tout connaître de l’Histoire du monde. L’ouvrage est parfois à tourner, pour les cartes et la lecture, apportant un dynamisme supplémentaire à la découverte fascinante. L’évolution, jusqu’à nos jours est passionnante et captivante à voir. Un index vient compléter le livre, pour retrouver facilement les pays, les mots-clés, les personnages…

La grande encyclopédie de l’Histoire est un ouvrage passionnant et très complet, qui propose aux jeunes lecteurs un voyage étonnant et fascinant à travers le temps, les continents et les civilisations, mais aussi des cartes, illustrations, photographies, textes et frises chronologiques.