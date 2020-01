On Va Déguster : Le Jeu pour croquer la gastronomie par tous les bouts et tous les goûts !

Vous êtes fin gourmet, féru de gastronomie ? Ce quizz instructif va vous permettre d’aiguiser vos papilles et de tester vos connaissances en répondant à de délicieuses questions !

« La gastronomie est l’art d’utiliser la nourriture pour créer le bonheur.”» disait le sociologue Sociologue Théodore Zeldin. La gastronomie rythme nos vies depuis plusieurs centaines d’années et se trouve désormais omniprésente au cinéma, en littérature, expliquée dans des émissions culinaires partout à la radios et et la télévision. Ce jeu instructif s’adresse à tous les passionnés de bonne chère qui veulent en savoir plus sur les différents courants gastronomiques, les spécialités françaises ou étrangères, mais aussi le patrimoine, l’histoire, les restaurants et les chefs célèbres . Véritable quizz ludique, le contenu propose des questions sur les « Petites douceurs » que sont les pâtisseries, confiseries, chocolat, vous lance des défis « Bois sans soif » sur les vins, cocktails, sirops, alcools, thé, café. Quel ingrédient entre dans la préparation de la spécialité lyonnaise appelée cervelle de canut : de la cervelle d’agneau, de la gelée ou du fromage blanc? Le pagre rouge est un poisson à chair blanche. Vrai ou faux? Avec quel type de cuisine Michel Guérard a-t-il acquis sa réputation: la cuisine moléculaire, la cuisine réunionnaise ou la cuisine minceur? Le but du jeu est d’obtenir la récompense suprême: le gourmet d’or. Pour décrocher ce prix prestigieux, chaque joueur doit mettre à l’épreuve ses connaissances en matière de gastronomie pour être le premier à valider son « Parcours dégustation ». Au fil des cartes et des parcours, vous devrez déterminer le nombre de questions à valider dans chacune des catégories. Ces cartes vous feront découvrir le lexique des gastronomes, les expressions et proverbes ainsi que des anecdotes fascinantes qui vont surprendre les plus épicuriens d’entre nous. Cette boîte à quizz très pratique peut être emmenée partout, chez des amis, dans un bar, et bien sûr en vacances. Pour croquer la gastronomie par tous les bouts et tous les goûts et partager de bons moments en famille ou entre amis, ce jeu est fortement recommandé.

Jean-Christophe Mary

La Boite à Quizz On Va Déguster -France-Inter- Marabout