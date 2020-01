Timoté et son doudou est un nouvel album d’Emmanuelle Massonaud et Mélanie Combes, à paraître aux éditions Gründ, en janvier 2020. Une nouvelle aventure, pour le petit lapin et son doudou, adaptée aux jeunes lecteurs, avec un cadeau à détacher à la fin de l’ouvrage.

Comme souvent le mercredi, Timoté va à la bibliothèque, pour retrouver ses amis, à l’heure des contes. Augustin, le bibliothécaire leur raconte des histoires et aide les enfants à choisir les livres qu’ils aiment. Avant de partir, maman rappelle à Timoté qu’aujourd’hui c’est Papi qui vient le chercher pour l’emmener ensuite au muséum. Le petit lapin est joyeux et affirme qu’il se souvient très bien de cela. Augustin s’installe à côté des enfants, pour raconter l’histoire de Boucle d’Or et les trois ours. C’est l’histoire préférée de Lila, mais Timoté, lui, ne connaissait pas ce conte. Puis, le bibliothécaire aide notre héros à choisir un grand livre sur les chevaliers.

Timoté est ravi de sa journée, après quelques moments de lecture et le choix d’un livre à ramener à la maison, le Papi du petit lapin vient le chercher pour aller au muséum. Dans la grande galerie, Timoté est émerveillé par tout ce qu’il découvre. Après la longue visite, il va reprendre des forces avec Papi, à la cafétéria. C’est là, qu’il s’aperçoit que Boubou, son doudou a disparu ! Une recherche effrénée commence alors pour Papi et Timoté. L’aventure est plaisante à découvrir pour les jeunes lecteurs, découvrant le quotidien de ce petit lapin, qui aujourd’hui a perdu son précieux doudou. L’histoire est douce et rassurante, montrant également le courage du jeune héros, et dédramatisant une situation redoutée par tous, les enfants, comme les parents. Le texte est simple, avec un vocabulaire adapté aux jeunes lecteurs. Le dessin est toujours aussi rond et agréable, offrant un univers coloré et joyeux. Le livre se termine avec un jeu à détacher, pour continuer à jouer comme Timoté.

Timoté et son doudou est un nouvel album de ce petit lapin adorable qui, au fil des livres, partage son quotidien, sa vie avec ses copains et sa famille, ses petites aventures joyeuses, amusantes, douces et rassurantes.