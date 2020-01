1999 : le chef d’oeuvre de Prince en coffret 5 CD + DVD !

« 1999, Little Red Corvette, Delirious » …Classés meilleurs singles dans les charts pop des deux côtés de l’Atlantique durant l’année 1982, ces titres cultes ont marqué un tournant décisif dans la carrière de Prince.

Du charme, du charme et encore du charme. Pour savourer « 1999 », le chef d’œuvre de Prince sorti en 1982 il faut l’écouter et le réécouter attentivement. Dans ses deux albums précédents Dirty Mind (1980) et Controversy (1981), Prince a commencé à mettre au point la bonne formule avec une fusion sauvage de funk, de rock, de new wave et de soul. Le talentueux musicien cultive son originalité de franc-tireur.

Pour élargir la base de son public, Prince va s’évertuer à mieux structurer ses chansons, mieux peaufiner sa matière sonore vers une pop funk plus synthétique. Là où les premiers albums mélangeaient sons organiques et électroniques, « 1999 » est construit principalement autour de synthétiseurs et boites à rythmes programmées par Prince. L’écriture des chansons s’améliore, l’univers électro-funk est validé par une vraie signature artistique même si les synthétiseurs apportent un côté mécanique et robotique. Les 11 titres de 1999 explorent ainsi une large palette musicale qui vont du jazz au jazz rock, de la soul sensuelle aux racines du funk. Richement inspiré, le Kid de Minneapolis nous tient ici en haleine par un jeu de guitare subtil, une avalanche de notes et de mots qui swinguent tous plus haut les uns que les autres sur fond d’improvisations maîtrisées. Le tout étant rehaussé par un magnifique travail vocal où les voix gospel semblent tout droit descendues du ciel. La première partie de l’album contient les trois singles à succès qui s’enchainent sans temps mort. En ouverture, « 1999 » est un titre enjoué, un titre pour faire la fête, avec un groove à la George Clinton particulièrement explosif. « Little Red Corvette » est de la pure pop qui ouvrira la voix au succès de Purple Rain l’année suivante. « Delirious » mets le rock’n’roll au à l’heure de l’informatique. Après cette salve de trois tubes, les titres suivants explosent les règles du funk à coup de textes malicieux et grivois qui font l’apologie du sexe. « D.M.S.R. » pour « Dance, Music, Sex, Romance » est un titre hypnotique qui fait la part belle aux quatre principaux centres d’intérêt de Prince. « Let’s Pretend We’re Married » est une bafouille salace qui transpire le sexe par tous les pores quand « Lady Cab Driver » pourrait être compris comme l’aboutissement de ses fantasmes sexuels. Avec cet album de référence, Prince pose les bases d’un autre chef d’oeuvre qui sortira l’année suivante : Purple Rain.

« 1999 « est disponible en six formats CD et vinyles dont un coffret 5CD + DVD super deluxe et un ensemble 10LP + DVD, qui contiennent tous les deux 35 pistes audio inédites.

Jean-Christophe Mary

