Salon Parapsy 2020 – Espace Champerret du 13 au 17 février 2020

Les Arts Divinatoires

Les parapsychologues venus des quatre coins de France et d’Europe, adhèrent à la charte du salon et s’engagent ainsi à la qualité et au sérieux de leurs prestations. Ils mettront au service d’une consultation leur don de voyance et celui des arts divinatoires par le biais des tarots, cartes, astrologie, pendule, boule de cristal, lignes de la main, numérologie, cauris, géomancie, rhunes, marc de café, tâches d’encre, voyance directe et sur photos, spiritisme…

La Forme et le Bien-être

Les thérapeutes des médecines alternatives proposent différentes méthodes de soin pour le bien-être telles que l’équilibre énergétique, les thérapies psycho-corporelles, le développement personnel, la sophrologie, la naturopathie, le magnétisme, l’hypnose, le Feng Shui, le massage, le shiatsu, la psychologie, la morphopsychologie ou encore la cristallomancie et la relaxation. Une large place est réservée aux produits tels que, musicothérapie, naturothérapie, produits de remise en forme et de bien-être, objets et littérature ésotérique. Il y en a pour tous les goûts.

Les conférences et ateliers

Des conférences, des débats, des ateliers d’initiation, des tables rondes sont proposés toutes les heures.

Les spécialistes des sciences parallèles vous feront entrer dans le monde de l’au-delà, de la réincarnation, des vies antérieures, des anges gardiens, des contacts spirites, de la voyance et de l’astrologie…

Les thérapeutes vous feront découvrir les nouvelles valeurs du bien-être afin de permettre au corps et à l’esprit de retrouver une harmonie perdue, source de forme et de vitalité indispensable pour affronter le stress engendré par notre société.

Les animations



Des démonstrations gratuites et publiques de voyance, de médecines alternatives, et de toutes les dernières nouveautés s’effectuent chaque jour à des heures différentes sur le podium du salon.

INFORMATIONS PRATIQUES :

Salon Parapsy 2020 – Espace Champerret – Porte de Champerret – Paris 17ème

Téléphone : 04 72 76 24 21

Horaires : Tous les jours du 13 au 17 février 2020 de 10h30 à 20h00 / Nocturne vendredi 14 jusqu’à 22h00

Tarif : 9 euros