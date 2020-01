Alain au pays des merveilles est un ouvrage original, de Monsieur Poulpe, Davy Mourier et Ariel Bittum, paru aux éditions Delcourt, dans la collection Une case en moins, en novembre 2019. Une bande dessinée que les lecteurs vont compléter, entre imagination et capacités artistiques.

Aujourd’hui, c’est le premier jour de travail pour Alain, et le premier jour c’est toujours la grosse pression ! Le héros tente de se calmer et se rassurer. Il se dit que ça va aller, qu’il est un winner de la gagne. Alain a pris une grande décision. Il est dessinateur de BD et il a décidé d’arrêter la BD ! Dans son immeuble, il rencontre Madame Dasilva, ou plutôt, Madame Sanchez. Elle lui fait la remarque qu’il n’a pas encore trié ses poubelles. Elle a fouillé dans les ordures et il n’a pas trié ses papiers, elle a retrouvé des dessins moches, qui sont à mettre dans la poubelle jaune ! Alain la rassure, en expliquant que la création était finie pour lui, car aujourd’hui il commence un nouveau travail. La vieille femme lui dit de faire de son travail une passion et de prendre exemple sur elle, mais elle finit par s’agacer en voyant les tags sur les murs. Alain en profite pour filer…

Le premier jour de travail d’Alain, au ministère de la censure, va être une véritable aventure. Le héros va suivre une sorte de petit chien qui met la pagaille partout, mais va tomber et arriver au pays de merveilleux d’Imagiland. L’histoire est bien entendue délirante, absurde et totalement décalée, avec cette bande dessinée qui propose aussi aux lecteurs d’en être les héros, en dessinant. Le livre est réellement original et l’ensemble assez plaisant et totalement loufoque, entre cette histoire improbable et les gribouillis et dessins à faire, suivant les cases et les instructions à retrouver. Une bande dessinée participative, où il va donc falloir créer, inventer et dessiner l’aventure d’Alain. Le récit est surprenant, l’aventure incroyable et farfelue, avec un monde à sauver, un héros à faire avancer, une lutte contre la censure et une intrigue, malgré tout, assez bien ficelée. Le dessin est simple, expressif et rond, et également à créer !

Alain au pays des merveilles est une bande dessinée originale, participative, qui propose aux lecteurs d’inventer et de dessiner la suite des aventures d’un drôle de héros, qui doit sauver le monde d’Imagiland, de la censure.