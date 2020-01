Partagez





Exposition Christian Louboutin du 25 février au 28 juillet 2020 – Le créateur à la semelle rouge expose créations et inspirations foisonnantes au Palais de la Porte Dorée.

EXPOSITION CHRISTIAN LOUBOUTIN

Au Palais de la Porte Dorée

du 25 février au 26 juillet 2020

Une exposition consacrée à l’œuvre et l’imaginaire de Christian Louboutin, créateur de souliers et figure incontournable du monde de la mode, se tiendra à partir du 25 février au Palais de la Porte Dorée à Paris. Conçue comme une invitation à plonger dans l’univers foisonnant de Christian Louboutin, l’exposition explorera toutes les facettes d’une inspiration aux multiples références, dans un lieu qui est cher au créateur et qui a vu naître sa vocation.



Né à Paris dans le 12e arrondissement, Christian Louboutin est fasciné dès l’adolescence par la beauté architecturale et la richesse ornementale du Palais de la Porte Dorée, qui nourrit très tôt son amour de l’art et des arts appliqués. Il y puise un répertoire de formes et de motifs pour ses premières créations dont le soulier Maquereau réalisé en cuir métallisé et directement inspiré de l’iridescence des poissons de l’Aquarium tropical. C’est là, dans ce chef-d’oeuvre de l’Art Déco, que le jeune Christian Louboutin est saisi par un panneau interdisant le port de talons aiguilles, qui par la suite inspira l’iconique soulier Pigalle et sera réinventé au fil des saisons.

Dès ses débuts, Christian Louboutin insuffle dans ses créations une grande richesse de motifs et de couleurs inspirés par son amour des arts et des autres cultures. Flamboyant, audacieux, ouvert sur le monde, généreux et parfois sulfureux, l’univers du créateur se nourrit d’une passion pour les voyages, de références au monde de la pop culture, du spectacle, de la danse, de la littérature et du cinéma.

Inspirations…

Dévoilant les inspirations et le processus créatif de Christian Louboutin, l’exposition mettra en scène la vision du créateur à travers quelques-unes des oeuvres les plus précieuses issues de sa collection personnelle ainsi que des prêts de collections publiques. Une large sélection de souliers seront présentés, dont certains jamais exposés. Ces pièces patrimoniales et artistiques seront exposées aux côtés de nombreuses collaborations exclusives qui souligneront l’attachement de Christian Louboutin pour les savoir-faire et les métiers d’art, comme des vitraux réalisés par la Maison du Vitrail, un palanquin d’argent sévillan ou encore un cabaret sculpté au Bhoutan.

Collaboration artistique

L’exposition dévoilera également des projets inédits avec quelques-uns des artistes qui lui sont les plus chers : le réalisateur et photographe David Lynch, l’artiste multimédia néo-zélandaise Lisa Reihana, le duo de designers anglais Whitaker Malem, la chorégraphe espagnole Blanca Li, le plasticien pakistanais Imran Qureshi, et bien d’autres encore…

INFORMATIONS PRATIQUES ET RÉSERVATION :

Exposition du 26 février au 26 juillet 2020 – Du mardi au vendredi de 10h à 17h30 / samedi et dimanche de 10h à 19h / Fermé le lundi.

Palais de la Porte Dorée – 293 avenue Daumesnil – 75012 Paris

En ligne : www.palais-portedoree.fr

Tarifs : 12 € / Tarif réduit : 9 € (Le billet pour l’exposition inclut l’accès au Musée et à l’Aquarium)

Rouge Louboutin Film by David Lynch