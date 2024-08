Phlat Ball – Le jeu de plein air fête son anniversaire

Phlat Ball, le ballon disque, fête ses 25 ans, il revient donc pour cet été, et est à retrouver chez Goliath ! Avec une dizaine de versions différentes lancées, et plus de 40 millions d’exemplaires vendus, à travers le monde, depuis 1999, le jeu d’extérieur est à retrouver, dans un modèle collector, décliné en deux coloris.

Le ballon disque est un jeu original, un jeu d’extérieur, dynamique et polyvalent. Il est surprenant de par son dynamisme et son mécanisme. Il se lance aplati et prend forme en vol, pour être récupéré en forme de ballon. Le jeu, pour les enfants à partir de 5 ans, se joue partout, en extérieur, dans les parcs, sur les plages, dans les aires de jeux, et même dans la mer ou à la piscine.

Ergonomique, avec sa matière facilement préhensible, et assez douce, le disque-ballon stimule l’agilité et la coordination, pour des moments de jeu et d’amusement entre famille ou entre amis. Le jeu prend peu de place. Il se transportera facilement, pour se voir emporté en vacances, à la mer, en campagne ou en montagne.

