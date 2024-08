Damn them all – Second tome

Damn them all, diptyque de Simon Spurrier et Charlie Adlard, se conclut avec ce second tome, paru aux éditions Delcourt, en juillet 2024. Un comic qui présente un thriller sombre et surnaturel, avec une anti-héroïne, jeune femme détective de l’occulte.

Le tonnerre gronde à l’ouest de Londres. A quelques kilomètres de là, la sorcière dort, indifférente. Elle a nourri son addiction et rêve de ses et d’intestins. Une série de tremblements de terre fait déferler une pluie de pollen et de verre coupant sur l’immense serre de Kew. Ce tumulte reste néanmoins inédit aux humains. Cela fait une éternité que de tels séismes n’ont pas eu lieu. Les journaux du matin désigneront un tout autre responsable en fonction de leur croyance, soit une fracturation hydraulique, une fake news… Le chien s’agite, il sait. Un mur impénétrable s’écroule peu à peu après chaque secousse… En effet, chaque grondement détruit une barrière, invisible aux yeux des hommes, préservée par des mathématiques incompréhensibles aux mortels. C’est ainsi que dans un laboratoire souterrain de Londres de l’ouest, les anges sont venus jouer… Ils enfreignent des règles de magie, que le chien peut ressentir.

Le récit obscur est violent et haletant. L’action et le danger sont de tous les instants, n’offrant pas beaucoup de répits à l’enquêtrice. La bande dessinée reste dense, difficile par moments de tout intégrer et tout comprendre. A la fin de ces deux tomes, relire le récit n’est pas de trop. Le scénario reste bien construit offrant une aventure sombre, entre violence et magie, dans un univers inquiétant. Ellie continue ses investigations, et utilise tous les moyens nécessaires pour renvoyer ces démons… Elle luttera aussi contre une secte et des anges moins sympathiques que l’on pourrait croire. Divisé en plusieurs chapitres, le récit reste intéressant et haletant à découvrir, dans cet univers sombre, magique, occulte. Le dessin demeure plaisant, avec un trait strict, ainsi qu’un découpage efficace, pour une ambiance mystique et poisseuse, par moments.

Damn them all se conclut avec ce second tome, paru aux éditions Delcourt. Un thriller sombre et surnaturel, dans lequel Ellie, magicienne et détective, va devoir combattre des démons qui ont été mystérieusement libérés, pour les renvoyer chez eux, par n’importe quel moyen…