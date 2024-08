El crimen de la Ñ – Ed. Harrap’s

El crimen de la Ñ est un ouvrage de la collection Harrap’s, des éditons Larousse, paru en juillet 2024. Un ouvrage en VO, en langue espagnole, qui propose de s’immerger dans un roman policier, d’Amelia Blas Nieves, tout en étant accompagné dans la compréhension.

Le livre propose de lire en espagnol, pour progresser à son rythme, tout en étant accompagné. En effet, en note de marge de l’aventure policière, se trouve la traduction de certains mots et les expressions. Cela permettra d’avancer facilement dans la lecture, et suivant la progression de chacun et chacune. Les expressions figées espagnoles sont rendues par une expression équivalente en français. Les allusions à des réalités culturelles et historiques se trouvent expliquées également dans la marge. A côté du texte à lire, il y a donc tout le savoir-faire d’un dictionnaire à porter de regard, simple et très pratique.

Le livre propose un texte de niveau A2, pour apprendre à lire en espagnol, tout en comprenant le texte. Un accompagnement parfait, avec une marge et des traductions qui offrent une lecture plaisante et adaptée. L’enquête policière à découvrir se complète avec des questions de compréhension à découvrir après chaque chapitre. Ainsi la compréhension du texte est évaluée, permettant aussi de suivre la progression et de progresser. En bonus, il y a des fichiers audio à écouter, grâce à un QR code, permettant aussi de travailler la prononciation, entre autres. Le livre est assez ludique et plaisant, avec des illustrations et un bel accompagnement dans la compréhension.

El crimen de la Ñ est un roman policier en VO, de la collection Harrap’s, des éditions Larousse. Une enquête policière en version originale, spécial collège et lycée, avec la traduction des mots clés et des exercices de compréhension, pour travailler l’espagnol à son rythme.