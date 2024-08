Mission in the apocalypse – Tome 1

Mission in the apocalypse est une nouvelle série, de la collection Moon Light, qui débute avec ce premier tome, paru en juillet 2024. Un manga de Haruo Iwamune qui offre à découvrir une épopée solitaire qui mènera une jeune fille à parcourir un monde magnifiquement dévasté.

Une jeune fille avance, avec un petit arrosoir à la main, dans un appartement délabré. Une petite créature s’avance vers elle. Elle le salue. Elle arrose la plante et propose d’aller chercher le petit-déjeuner. Dans la ville, les immeubles sont ravagés. La jeune fille sort, avec sa petite créature sur l’épaule. Un peu plus loin, elle pose sa main sur une tablette, pour être identifiée. Elle entre dans un grand entrepôt, où se trouvent des provisions alimentaires. Elle constate qu’elle va bientôt finir une étagère… La jeune fille rentre à son appartement, pour faire bouillir de l’eau, afin de préparer son repas. En patientant, elle regarde un petit carnet. Elle remercie pour le repas, avant de déguster le plat un peu épicé. Puis, elle décide de se préparer pour sortir. Elle se pare différemment, avec une veste, des gants et une arme. Les choses semblent plus sérieuses, peut-être dangereuses.

Le récit semble très bien posé, découpé en plusieurs chapitres, comme des tranches de vie de la jeune héroïne. Le monde dévasté offre malgré tout de beaux paysages. Le calme semble régner, dans cet univers chaotique, dans lequel la jeune héroïne a une mission. Saya doit décontaminer le territoire, afin de pouvoir le restaurer, et tenter de trouver des survivants. En effet, il y a quelques années déjà, le mal cristallin a frappé la terre et l’humanité. Le manga est très doux, malgré cette approche apocalyptique, entre espoir et désillusion, il amène à la réflexion. Ainsi, à suivre Saya, entre découvertes et rencontres, on découvre l’origine du fléau, l’enquêtrice sensible… L’histoire est intéressante, bien menée, offrant aussi de l’action, du suspense, et beaucoup d’interrogations, qui trouvent, pour certaines, réponses dans ce premier tome. Le dessin offre un trait fin et fluide, des décors travaillés et de belles planches à découvrir.

Mission in the apocalypse est un premier tome de cette nouvelle série, de la collection Moon Light, des éditions Delcourt. Une épopée solitaire et captivante d’une jeune fille qui a pour mission de désinfecter et de retrouver des survivants, dans un monde dévasté par le mal cristallin.