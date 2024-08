Je commence à lire en maternelle : Boucle d’or (Niveau 2)

Vos enfants sont impatients de lire comme des grands, même dès la maternelle ? Le nouveau livre “Boucle d’or”, paru dans la collection “Je commence à lire en maternelle” des éditions Larousse Jeunesse, est là pour les accompagner dans cette grande aventure ! Ce livre, écrit par Sophie de Mullenheim et Laura Carrion, est spécialement conçu pour les jeunes lecteurs de niveau 2, offrant une expérience de lecture adaptée et enrichissante.

“Je commence à lire en maternelle – Niveau 2 – Boucle d’or” propose aux tout-petits une histoire familière, celle de Boucle d’or, revisitée pour leur permettre de progresser dans l’apprentissage de la lecture. Ce livre utilise des textes courts, écrits en lettres bâtons, pour faciliter le déchiffrage des mots. Grâce à cette présentation claire et simple, les enfants peuvent se concentrer sur la reconnaissance des lettres et des sons, en particulier le son “OU”, qui est mis en avant tout au long de l’histoire.

Avant même de commencer la lecture, des activités ludiques sont proposées pour aider les enfants à se familiariser avec les lettres et les syllabes. Ils apprendront à identifier les sons “OU”, un des éléments clés de ce livre, et pourront ensuite s’entraîner à lire en associant ces sons aux lettres correspondantes. Cette approche progressive aide les enfants à gagner en confiance et à développer leurs compétences en lecture de manière ludique et efficace.

Apprendre à lire dès la maternelle avec Boucle d’or

De plus, la collection “Je commence à lire en maternelle” propose d’autres titres pour accompagner les enfants dans leur apprentissage de la lecture. Parmi eux, “Le Chat botté” (Niveau 2) met l’accent sur le son “CH”, offrant une nouvelle aventure passionnante et des activités adaptées pour développer cette compétence spécifique.

Et pour les plus jeunes, “Arthur et Merlin” (Niveau 1) est un excellent choix pour se familiariser avec le son “A”. Ainsi, chaque livre de la collection est conçu pour offrir une progression dans l’apprentissage, avec des histoires familières, des illustrations captivantes, et des exercices ludiques qui rendent l’apprentissage de la lecture amusant et engageant.

Pour prolonger le plaisir de la lecture (et surtout les aider dans leur apprentissage), une version audio est également disponible, permettant aux enfants d’écouter l’histoire tout en suivant le texte. Et ce n’est pas tout ! Après la lecture, on invite les jeunes lecteurs à répondre à un petit quiz de compréhension et à participer à une activité autour des illustrations, où ils doivent remettre les étapes de l’histoire dans le bon ordre. Ces activités permettent de renforcer la compréhension de l’histoire et d’encourager la discussion avec les parents ou les enseignants

Ainsi, ce livre est un véritable outil pédagogique qui permet aux enfants de découvrir la lecture avec plaisir et assurance. Un incontournable pour tous les petits lecteurs en herbe !

