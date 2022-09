Pip et Prune – L’anniversaire – Éditions Gallimard Jeunesse

Depuis fin juin 2022, les enfants ont le plaisir de suivre les aventures de Pip et Prune à la télévision, sur la chaîne Okoo. Plus récemment, les Éditions Gallimard Jeunesse ont publié « L’anniversaire », le nouvel album illustré d’Axel Scheffler. Les tout-petits vont se laisser porter par la joie contagieuse de ces deux héros, malgré quelques péripéties qui bien qu’amusantes, auraient pu gâcher la fête d’anniversaire de Prune.

Bienvenue à l’anniversaire de Prune !

C’est un grand jour pour Prune puisqu’elle fête son anniversaire ! On retrouve la souris folle de joie, en train de décorer sa maison pour l’occasion. Quand soudain quelqu’un sonne à la porte. Qui est là ? Pip, son meilleur ami bien sûr ! Il commence par lui offrir son cadeau, et décident de jouer ensemble à une multitude de jeux tous plus amusants les uns que les autres. Puis, vient le moment du goûter, et cela tombe bien puisque Pip a préparé un superbe gâteau d’anniversaire à son amie. Quand soudain le gâteau tombe malencontreusement au sol… Heureusement, leur complicité est telle qu’ils décident d’oublier et de cuisiner des gâteaux ensemble.

« Pip et Prune – L’anniversaire » est disponible ICI.

Notre avis sur le livre

Ce nouvel album « L’anniversaire » est adorable esthétiquement. Nous avons aimé son format aéré, les enfants pourront ainsi observer chaque détail. On retrouve bien le thème festif de l’anniversaire avec ces illustrations aux couleurs vives, les décorations, le sourire des héros qui trépignent d’impatience. Les tout-petits seront ravis de retrouver un livre festif, amusant qui plus est, et inattendu. Ils vont également faire face à plusieurs émotions, sentiments, ressentis. Ils se rendront compte qu’il n’y a rien de grave à ce que les choses ne se déroulent pas comme cela devrait être. Car même si Prune n’a pas pu profiter de son gâteau d’anniversaire, avec son ami Pip, ils ont de suite eu l’idée de faire d’autres gâteaux pour continuer à profiter de la fête.

« Pip et Prune – L’anniversaire » va beaucoup plaire aux enfants qui raffolent de moments festifs. Ils seront eux-mêmes pressés de souffler leurs bougies, même s’ils doivent faire face à quelques imprévus.