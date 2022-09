La claque – la nouvelle pièce de Fred Radix

Partagez





LA CLAQUE – Après l’énorme succès de “Le Siffleur”, Fred Radix nous présente sa nouvelle pièce humoristique, musicale et interactive, aux côtés de d’Alice Noureux et Guillaume Collignon. Au théâtre de la Gaîté-Montparnasse. Réservez vite.

LA CLAQUE

Au Théâtre de la Gaîté-Montparnasse (75)

un lundi sur 2 et tous les mardis jusqu’au 17 janvier 2023

Une pièce de théâtre, qui raconte l’histoire “des claqueurs” au théâtre, ces personnes engagées pour lancer les applaudissements d’une pièce ou d’un opéra. À travers l’incarnation d’un chef de claque qui se retrouve dans une situation inédite, Fred Radix propose un spectacle interactif dans lequel le public tient un rôle primordial. Il est accompagné de deux comédiens-musiciens pour raconter cette folle épopée qui évoque un instrument de musique dont on ne parle jamais et qui est pourtant pratiqué par tous : l’applaudissement !

L’HISTOIRE



1895, dans un théâtre parisien. Auguste Levasseur, chef de claque, dirige une troupe de complices, qui mêlés au public, sont chargés d’applaudir aux moments opportuns. Une pièce applaudie est une pièce à succès. Or, à deux heures d’une grande première, Auguste est abandonné par sa claque. Il ne reste plus qu’une heure trente avant le début de la première pour faire répéter les claqueurs novices en leur interprétant des extraits du spectacle. La tâche est ardue, ils ne sont que trois, et ce soir, leur carrière ne tient plus qu’à une claque !

INFORMATIONS PRATIQUES ET RÉSERVATION :

Un lundi sur 2 et tous les mardis à 20h30 du 19 septembre 2022 au 17 janvier 2023

Théâtre de la Gaîté-Montparnasse – 26, rue de la Gaîté – Paris XIV

En ligne : www.gaite.fr et sur les sites de réservation habituels

Tarifs : Carré Or : 42€ / 1ère catégorie : 35€ / 2ème catégorie : 28€

Durée : 80 minutes

Par téléphone : 01 43 22 16 18

LE SAVIEZ-VOUS ?

La pratique de la claque trouve son origine dès l’Antiquité. Lorsque Néron jouait, cinq mille de ses soldats saluaient sa performance par un éloge chanté. La claque apparaît à l’opéra avec le système des abonnements au début du XVIIIe siècle. Les directeurs de théâtre ou d’opéra pouvaient commander une troupe de claqueurs installée au parterre ou répartie dans la salle à la faveur d’un billet gratuit, remis en même temps que la liste des passages où ils devaient applaudir.Elle était généralement dirigée par un “chef de claque”, qui déterminait où les efforts des “claqueurs” étaient nécessaires. La troupe comprenait des “commissaires”, des “rieurs”, des “pleureurs” ou encore des “chatouilleurs”.