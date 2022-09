Les couleurs c’est comme ça ! – Éditions Gallimard Jeunesse

Parmi les récents ouvrages que nous avons découverts, il y a « Les couleurs c’est comme ça » d’Agnès Rosenstiehl, également créatrice de Mimi Cracra, cette adorable héroïne bien connue des tout-petits. L’autrice propose aux jeunes lecteurs d’apprendre les couleurs de façon ludique, en mettant en situation des enfants bien décidés à décoder toutes les couleurs qu’ils observent au quotidien.

« Les couleurs c’est comme ça ! »

« Les couleurs, c’est comme ça ! » est une compilation des 9 petits livres publiés par Agnès Rosenstiehl qui représentent une couleur différente : rouge, gris, bleu, jaune, blanc, brun, orange, noir et vert. Les enfants vont donc retrouver toutes ces couleurs au cœur de ce nouvel ouvrage. Il est riche et permettra un apprentissage complet. À l’intérieur, des mises en scène amusantes qui vont beaucoup plaire aux enfants. Des situations familières pour qu’ils puissent s’identifier facilement et retenir ces couleurs qu’ils observent au quotidien. Et pour séparer chaque couleur, l’autrice à glisser quelques citations de divers auteurs à propos d’une couleur en particulier. Un détail qui apporte une touche de poésie au livre.

Notre avis sur « Les couleurs c’est comme ça ! »

« Les couleurs c’est comme ça ! » fait partie de ces livres intemporels que l’on aimait lire il y a plus d’un siècle et que l’on sera ravie de retrouver dans plusieurs années. L’autrice, Agnès Rosenstiehl, propose aux enfants d’apprendre les couleurs de façon ludique, au travers de sa propre interprétation, douce et délicate. Ils vont se prêter au jeu d’identification des couleurs via les images organisées à la façon d’une bande dessinée. Les tout-petits vont beaucoup apprécier cette méthode, les illustrations aussi forcément, et au-delà des couleurs, ils apprendront bien d’autres choses. Quant aux plus grands, ils vont commencer à se familiariser avec la littérature, puisque l’autrice cite quelques grands auteurs au début de chaque couleur. On retrouve donc Baudelaire, Verlaine, Larousse, Van Gogh, Diderot. L’idée étant de les sensibiliser à l’art, de développer leur curiosité et pourquoi pas de faire parler leur imagination.

« Les couleurs c’est comme ça ! » est un livre qui réunit mille et une facettes de ce que réserve le Monde qui nous entoure. Les enfants seront ravis de découvrir les couleurs au travers de la nature notamment, des animaux, des fruits, des légumes, mais aussi des objets du quotidien, etc.