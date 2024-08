Pol Polaire – Mission maman

Mission maman est le troisième tome de la série originale et drôle, Pol Polaire, des éditions Glénat, paru fin juin 2024. Une bande dessinée de Caroline Soucy qui, à travers les péripéties d’une famille d’ours polaires, vient sensibiliser les jeunes lecteurs à l’écologie.

Sur le bateau, Brigitte n’en peut plus, elle a le mal de mer. Dans la cabine de pilotage, Léa commence à s’ennuie, elle demande si la Californie est encore loin. La petite ourse n’a plus rien à lire, et Léo ne veut pas la laisser jouer au téléphone. Oncle Bob répond que ce ne sera plus très long. En effet, si le beau temps se maintient, ils arriveront dans quelques jours… Léa saute de joie à l’idée de retrouver maman. Léo, de son côté, a hâte de retrouver maman aussi, mais il aimerait bien finir sa partie avant. Pol se fâche et demande à Léo de bien vouloir lâcher le téléphone. Ils vont en avoir besoin et il ne faudrait pas gaspiller la batterie ! De plus, l’ourson ne cesse de faire bouger la table sur laquelle Pol tente de faire un château de cartes.

Mais la paisible traversée va s’arrêter avec une terrible tempête, qui va faire chavirer le bateau. Naufragés, les ours polaires, vont devoir continuer à pattes, et sans Brigitte qu’ils ont perdu… Des rencontres plus ou moins heureuses, une traversée de désert très hostile, vont rythmer, entre autres, ce nouveau tome. La bande dessinée reste très plaisante à suivre, avec ces ours polaires attachants, drôles et parfois givrés, qui font tout leur possible pour retrouver la maman. Un périple qui va les mener jusqu’à Los Angeles, entre crainte, peur, danger, courage, folie, découverte, chaleur et liberté. L’album vient aussi sensibiliser les jeunes lecteurs, à l’écologie, entre gaspillage des ressources naturelles, pollution, ainsi qu’à la maltraitance animale. Le récit demeure rythmé et drôle, offrant des péripéties cocasses et improbables à cette famille d’ours polaires courageux. Le dessin reste simple, rond et plaisant, avec des personnages très expressifs.

Mission maman est le troisième tome de la série originale Pol Polaire, des éditions Glénat. Un nouveau tome plein de rebondissements et d’humour, qui vient aussi sensibiliser les lecteurs à l’écologie, à travers le périple d’ours polaires partie à la recherche de la maman.