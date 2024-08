Spiderlouze – Starnaze – Pour rire sur son transat ! – Éditions Jungle

Partagez





Quand Spiderman et les héros de Starwars, se retrouvent dans notre dimension pas surnaturelle du tout, ça donne SpiderLouze et Starnaze !!! Tenez-vous prêts : une série de sketchs outrageusement drôles vont défiler devant vos yeux et changer votre vision des héros geeks …. En une sinistre farce !!!

Séries humoristiques publiées aux Éditions Jungle depuis le mois d’avril ! (+10)

Le décor :

Le héros au bout du fil débarque dans nos vies de pauvres Terriens pour le plus grand bonheur malheur de tous !!! Dans notre dimension, il se prénomme Araignée Man alias Péteur Parcoeur, et il est loin du Super qu’on a tous connu sur écran. Et, lorsque sa propre musique de générique débarque : « L’araignée, toujours là pour tout foirer !! », on comprend vite que ça va dégénérer puissance X !!! (10, pour les impurs !!)

On le voit évoluer de cases en cases, du collège, en passant par sa grand-mère gâteau qui lui tricote, comme les mamies normales, de jolis vêtements en laine. Pas pratique ça pour passer inaperçu, mais bon, ça part d’un bon sentiment ! Et puis c’est enfin sa vie de couple avec Marie-jeanne et les péripéties avec ses « méchants potes », Octopoulpe, le symbiote de Vernon, Daredémon… Toujours plus scandaleux.

Quant aux héros de Starwars, ils en prennent aussi pour leur grade dans Starnaze ! Yan looser et son célèbre acolyte Choubabka vont de gaffes en gaffes, en croisant eux aussi, dans un univers spatial, tous les personnages de la série originale. Mais en plus ridicule !! Klorokin, Geoffroy Pého… Tout le monde est réuni pour plus de cascades inavouables dans le multivers !!

Le point que les comics :

Ced continue sur la lancée du sacrilège des inventions de Stan Lee et Georges Lucas !! Ça fait mal, mais c’est tellement drôle que, comme pendant un accouchement, on oublie la douleur une fois qu’on commence à voir ce qu’on a pondu !!

Il transforme totalement le multivers initial pour coller au mieux à notre réalité, et aux problèmes que génère une vie « normale » avec des super-pouvoirs. Ça éclabousse pas mal, comme à l’habitude, et c’est très tendancieux !

Pour Spiderlouze, il s’associe à Stivo pour des graphismes caricaturaux, comme pour Starnaze avec un autre style proposé par Christo. Tout attire l’œil, car c’est très coloré, et le rythme est régulier avec un sketch par pages (ou deux) ce qui permet d’évoluer dans différents environnements, avec différents personnages connus. Évidemment, les noms ont été adaptés et ajoutent au blasphème, mais on peut dire que Ced a de la suite dans les idées. On peut aussi dire que les Éditions Jungle sont totalement complices de ce blasphème !!!!

La conclusion :

Tu veux découvrir le véritable quotidien de tes geek héros préférés ?! Rien de plus simple, avec ces deux recueils qui exploitent le Spiderlouze, « héros au bout du fil », ou/et peut-être sur le fil du rasoir !!! Et, cette revisite de Starnaze qui doit sûrement te rappeler quelque chose avec ce petit bonhomme vert aux pouvoirs transcendants !!! Mais aussi cet homme masqué nommé le Mandavaurien !!

Un bon moment de parodie qu’on souligne, car Ced a donné de sa personne pour comprendre le désarroi des geek héros dans notre monde, en portant une combinaison moulante en Spandex, qui, aux dernières nouvelles auraient rétréci sur lui ?!!! Nous demandons confirmation aux Éditions Jungle, pour savoir s’il est encore en vie à ce jour !!!