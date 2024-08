Mon premier calendrier 2024-2025 – Ed. Gründ

Mon premier calendrier 2024-2025 est une éphéméride, de Tiago Americo, paru aux éditions Gründ, en juin 2024. Un calendrier qui s’effeuille, adaptés aux enfants, pour faire de nouvelles découvertes chaque jour et s’initier à la notion complexe du temps.

C’est avec le jour de la rentrée que commence la découverte, le lundi 2 septembre 2024. L’éphéméride va accompagner ainsi les enfants tout au long de l’année scolaire. L’outil d’apprentissage propose des découvertes,. Il y a le développement du langage, l’enrichissement du vocabulaire, des jeux autour des chiffres, des comptines, des poèmes… Mais c’est avant tout un calendrier adapté, qui est à découvrir. Les enfants s’initient à la notion complexe du temps. Les jours de la semaine, les mois et les saisons sont à retrouver, à chaque feuille, pour accompagner les enfants dans cette découverte. Il s’effeuille, offrant à découvrir un jour par page, un rituel plaisant, qui s’accompagne de découvertes.

L’outil d’apprentissage s’avère ludique, coloré et attrayant, avec des nouveautés et de belles expériences, pour chaque jour. Le rituel suggéré semble intéressant. Il se trouve rassurant et amusant, entre les jours qui passent et les découvertes à faire, pour s’éveiller au monde. L’univers proposé est coloré et plaisant, pour cet ouvrage adapté aux enfants, aux élèves de l’école maternelle. Différents apprentissages sont travaillés, entre le langage, le vocabulaire, la découverte du monde et des chiffres. Les comptines et autres poèmes viennent compléter l’éphéméride, pour un peu de tendresse. Il s’agit aussi d’un outil d’échange, pour mieux comprendre le temps qui passe et à venir, les mois, les saisons…

Mon premier calendrier 2024-2025 est un ouvrage pratique et ludique, des éditions Gründ. Un outil d’apprentissage qui accompagnera les élèves de maternelle, dans la notion complexe du temps, avec cette éphéméride à effeuiller chaque jour, pour de belles découvertes.