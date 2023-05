Marvelouze -Tome 2- Panique dans le Nul-tivers aux Éditions Jungle

Les super-héros Marvel, ce n’est plus ce que c’était depuis qu’on a lu Marvelouze !!!. Dans Panique dans le Nul-tivers, retrouvez-les encore plus déjantés et débiles qu’à leur habitude. Et feuilletez ce recueil de sketchs complètement barrés à l’humour cinglant et plutôt rouge noir !!!

Second tome de ce blasphème hilarant, qu’on adore, paru depuis le 4 mai 2023 aux Éditions Jungle ! (+12)

Le décor :

Lorsque Bulk essaye la combi de Ferraille-Man, en douce, ça ne passe pas inaperçu !! Comme quand le Docteur Chelou essaye de faire de la psychologie, où que Thordu se rend compte qu’il n’est finalement pas le seul à pouvoir se servir de son marteau !!

C’est la déchéance complète pour les « super-héros » dans le Nul-tivers. Qui est bien évidemment Nul, mais aussi un brin déglingué du cerveau, comme tous les personnages. Et bein ouais, fallait s’y attendre d’avoir le second effet kiss cool !! Quand on se fait piquer par des araignées radioactives, qu’on se croit le plus fort de la Terre, et qu’on a des pouvoirs qui dépassent l’entendement, le quotidien finit toujours par être bizarre !!

Surtout quand on est confronté aux choses simples de la vie : un robot-aspirateur, un lave-vaisselle… Mais aussi, quand on a plein de copains qui se rajoutent à l’aventure !! Les X-mecs, la bande à Proot et ce castor raton laveur nommé roquette, même pas capable de rattraper le marteau de Thordu !!

Vous l’aurez compris, nouveaux sketchs et personnages complètement déchaînés !

Le point sur le comics :

Si tu avais raté le premier, c’est par >>ICI <<

L’ancien a dit : (pour les connaisseurs !) : « Cet univers n’est qu’un parmi une infinie multitude. Des mondes sans fins. Certains bienveillants et propices à la vie. D’autres, emplis de malveillance et de voracité. Des endroits sombres où des pouvoirs plus vieux que le temps attendent … Affamés et aux aguets. Qui êtes-vous au sein de ce vaste multivers, M. Strange ? «

Et bien, on est d’accord lorsqu’on lit la version de Ced et Stivo aux éditions Jungle !! On rajoutera même que ces mondes sans fins sont plutôt cruels, cyniques et hilarants !! L’ancien savait sûrement déjà que les deux auteurs préparaient quelque chose de complètement barré, et défaillant !!!! On enchaîne les gags « sanglants » obtenus grâce à un mélange de bêtises de la part des personnages, mais aussi de cette incapacité notoire des super-héros à s’adapter à un environnement dit « normal » !! En plus du reste, le lecteur peut à présent profiter de pages de réflexions intenses concernant ce qui aurait pu se passer avec des SI !! Soit, et si l’insecte qui avait mordu Péteur Parcoeur était un bousier « … Et si le docteur Bannière avait eu des poux quand il s’est fait irradié …. Bref, Marvelouze, ça pue le blasphème pour les initiés, mais ça fait tellement du bien de le lire quand on voit ce que les producteurs nous ont sorti au cinéma !!!! (>> second degré bien sûr !!) Un peu d’ironie n’a jamais fait de mal à personne !

La conclusion :

On préfère évidemment cette version caricaturale des super-héros, au moins, elle est faite exprès !!! Marvelouze tome 2 nous entraîne dans encore plus de sketches tous plus mal intentionnés les uns que les autres, pour provoquer une grosse panique dans le Nul-tivers. Et une avalanche d’humour noir. Aussi décalé et jouissif que le premier tome, on apprécie l’apparition de nouveaux éléments aux noms toujours plus créatifs que les deux auteurs nous servent !!!

Une belle tranche de rire, aux Éditions Jungle, à se mettre sous les yeux !!. (ha bein oui parce qu’avec les gaffes qu’il y a dedans, vous risquez de ne plus avoir de dents à montrer ! Un conseil, évitez Thordu … en fait évitez tous les supers !!)