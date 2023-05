Festival de Cannes J6 : “Anatomie d’une chute” de Justine Triet et “Le livre des solutions” de Michel Gondry

Dimanche, en compétition, était présenté en compétition le dernier film de Justine Triet, « Anatomie d’une chute ». Michel Gondry, lui, n’était pas en compétition. C’est à la Quinzaine des Cinéastes qu’il a montré son « Livre des solutions », un film à la fois drôle et touchant avec notamment Pierre Niney, Françoise Lebrun et Blanche Gardin.

« Anatomie d’une chute » de Justine Triet

Avec « Anatomie d’une chute », la réalisatrice française est pour la deuxième fois en compétition officielle. La première fois, c’était en 2019 avec « Sibyl ». Si, dans les précédents, il y avait parfois un certain humour, dans « Anatomie d’une chute », elle plonge le spectateur dans un drame psychologique. Le film débute par la mort de Samuel. C’est son fils malvoyant qui le découvre à terre gisant dans on sang. S’est-il défenestré ? L’a-t-on poussé ? Très vite, les soupçons se portent sur sa femme (excellente Sandra Hüller), une romancière qui pratique volontiers l’autofiction dans ses livres. Il est jaloux, l’accuse d’avoir pillé son dernier manuscrit. Elle a déjà eu des aventures avec des femmes et en veut à son mari d’être en partie responsable du handicap de son fils. Le film dure deux heures et demie. Une grande partie est constituée du procès de la jeune femme. On assiste alors aux joutes savoureuses des deux avocats campés par Swann Arlaud et Antoine Reinatrz. Sont peu à peu dévoilées les zones les plus sombres du couple, leur intimité, leurs disputes de plus en plus violentes, leurs démons, en présence de leur fils qui assiste au procès. Le film s’appelle « Anatomie d’un couple » ; il aurait pu s’appeler « Anatomie d’un couple » tant on s’introduit au cœur de ce couple nourri de ressentiments et de jalousies. Le film est une réussite à tous point de vue : des acteurs impeccables de justesse, une écriture et une mise en scène brillantes. Justine Triet a de réelles chances de figurer au Palmarès.

« Le livre des solutions » de Michel Gondry

Il y avait de l’ambiance à la Quinzaine des Cinéastes dimanche soir. Cela faisait bien longtemps que le public n’avait aps autant ri de bon cœur dans cette salle ! Pour cela, on peut vraiment dire merci à Michel Gondry. D’ailleurs, à l’issue de la projection, avec toute son équipe (Pierre Niney, Françoise Lebrun, Blanche Gardin, Vincent Elbaz notamment), il a été longuement ovationné. Il a écrit ce scénario seul. On devine que Marc, son héros, un réalisateur déprimé le matin et manipulé l’après-midi comme il se définit lui-même, ne lui est pas étranger. Le film qu’il doit terminer est refusé par ses producteurs. Il décide donc d’appliquer le plan B : aller dans les Cévennes chez sa tante Denise pour le monter avec son équipe. Il a plein d’idées en tête, passe de l’une à l’autre. Il achète une maison, réalise lui-même la musique de son film. Sa pauvre monteuse ne sait plus où donner de la tête. Comme il a plein d’idées géniales, il décide de reprendre son livre des solutions dont il n’avait écrit que le titre. Il y note compulsivement ses bonnes idées, comme ne rouler qu’en seconde pour éviter les accidents. Marc est drôle et touchant à la fois, à l’image de ce film qui fait un bien fou pendant le Festival.