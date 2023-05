Target, un premier roman d’Alba River

Alba River dévoile “Target”, son premier roman situant son intrigue au coeur du GIGN. Une romance haletante, tendre et sexy, prenant place dans une histoire pleine de suspense et de rebondissements.



Résumé

Quand trouver la lumière nécessite de traverser l’obscurité.

Lili survit. Elle pensait avoir trouvé en Vadim le compagnon idéal pour aller de l’avant et tirer un trait sur un passé familial douloureux, mais c’était compter sans les penchants destructeurs de celui qu’elle aimerait avoir le courage de quitter. Chef de gang d’une jalousie maladive, Vadim va l’entraîner en plein cœur de ses ténèbres.

Aaron s’est engagé pour la vie. En rejoignant l’unité d’élite de ses rêves, il choisit de vouer son existence à celle des autres. Une discipline de tous les instants, un quotidien bien rodé, entouré de sa sœur, son neveu Tom et ses frères d’armes lui ont permis de traverser la pire épreuve qui soit. Et puis tout bascule, un matin d’août, lorsque trois lettres vont faire s’entrechoquer leurs deux mondes…

À propos du livre

Paru en format poche chez Hugo New Romance, j’étais ravie de découvrir la plume d’Alba River avec son romantic suspense “Target”. Si j’étais quelque peu sceptique à la lecture du résumé, qui me laissait imaginer un roman autour de la mafia russe, j’ai vite été rassurée. En effet, c’est plutôt dans l’univers de la gendarmerie, et particulièrement du GIGN, que se déroule “Target”. Et ça tombe bien, parce que c’est un univers que j’adore explorer dans la romance. Et ce premier roman d’Alba River tient toutes ses promesses de romantisme et de suspense !

Mon avis

Tout d’abord, je tiens à signaler que j’ai eu un vrai coup de cœur pour la plume d’Alba River. En effet, malgré un roman bien épais, je n’ai ressenti aucune longueur tout du long de ma lecture de “Target”. L’écriture de l’autrice est légère, efficace, synthétique, sans pour autant faire l’impasse sur les figures de style. C’est vraiment le style d’écriture qui me convient, où je n’ai pas l’impression de lire la même chose toutes les cinq pages avec des mots différents.

Concernant le roman, “Target” a coché toutes les cases d’un véritable coup de coeur pour moi ! Du suspense qui m’a tenue en haleine du début à la fin, une thématique intéressante et sexy à la fois, des personnages brisés en pleine reconstruction… Et surtout, un romantisme à toute épreuve. Malgré les thèmes parfois difficiles et intenses, Alba River a réussi l’exploit de développer une romance extrêmement douce et tendre qui redonne foi en l’humanité. Je n’ai jamais bénéficié d’un tel shot d’amour livresque dans ce type d’histoire à suspense. Littéralement tout allait dans la romance : beaucoup de respect, de consentement, et énormément de tendresse. J’en ai adoré chaque seconde, du premier jusqu’au dernier mot !

Enfin, du côté de l’intrigue, j’ai été ravie de voir que les efforts de recherche de l’autrice concernant le monde du GIGN a porté ses fruits. En effet, “Target” peut se targuer de plutôt bien refléter la tension, les doutes et les émotions qui rythment le quotidien des membres du GIGN et de leur compagne·on, ainsi que de leur famille. C’est toujours un pari risqué de situer son intrigue dans un environnement spécifique de ce type-là, mais ici, c’est un pari réussi !

En bref

Avec “Target”, Alba River dévoile aux lecteur·rice·s un premier roman haletant et accrocheur qui marquera les esprits à coup sûr. Je ne peux que l’encourager à continuer d’écrire afin de nous ravir avec de nouveaux romans à découvrir !