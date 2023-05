Comment choisir un bachelor business ?

Faire le bon choix dès la sortie du lycée permet de gagner du temps. Le baccalauréat en poche, vous pouvez intégrer une école du commerce pour suivre un bachelor. Voici quelques points de repère pour bien choisir ce cursus de trois années en école privée.

Choisir une spécialité

Un bachelor business est un cursus qui dure trois ans. Dispensé en école privée, il a une visée professionnalisante. Il délivre un enseignement qui se veut concret pour permettre aux étudiants d’entrer rapidement dans le monde du travail. Aujourd’hui, il se décline aussi en plusieurs spécialités. Chaque école en propose plus ou moins. Si vous souhaitez suivre un cursus spécifique, par exemple dans l’immobilier ou le business international, il faudra donc vous renseigner. À titre d’exemple, vous pouvez pour ces deux domaines consulter l’offre de l’École supérieure pour le développement économique et social (ESDES) à Lyon. Elle propose justement un bachelor gestion immobilière et un bachelor management du business international. De plus, son enseignement est visé par l’État. On vous explique tout de suite l’importance du visa.

Choisir un bachelor visé par l’État

Le titre de « bachelor » signifie qu’il s’agit d’un diplôme délivré par une école privée et non par une université publique. Or tous ne sont pas reconnus par l’État. Pour bien choisir sa formation, il convient alors de vous renseigner en premier lieu sur ce point. Vous trouverez des bachelors qui portent un label, d’autres une certification inscrite au Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) et enfin ceux qui détiennent un visa. Le visa est une reconnaissance attribuée à l’école de commerce qui dispense la formation. Il est délivré par l’État. Il valide aussi un niveau qui permet à l’élève de poursuivre s’il le souhaite ses études à l’université une fois son diplôme obtenu. Si, aujourd’hui, vous ne savez pas encore ce que vous voulez faire plus tard, il peut être utile de vous garder une porte ouverte. Vous aurez peut-être envie, dans 3 ans, de poursuivre en master.

Choisir une école qui vous permet de partir à l’étranger

Un autre point important concerne les moyens que développent les écoles de commerce pour mettre en place des séjours à l’étranger. Cela peut représenter un autre critère de sélection. Si l’on reprend l’exemple de l’école de commerce et de management ESDES, qui dispose à titre indicatif de deux campus, l’un situé à Lyon, l’autre à Annecy, elle prévoit, lors de la 2e année du bachelor business, un séjour de 4 mois à l’international pour l’ensemble des élèves. Il se déroule au choix à Athènes, Buenos Aires, New York ou Hô Chi Minh. Et pour ceux qui prendraient goût à l’aventure, ils peuvent également réaliser leur 3e année à la faculté de Pécs en Hongrie !

Enfin, les bachelors peuvent se suivre en alternance ou en formation continue. Si la vie active vous attire, la première solution pourrait bien vous convenir. Pour finir, la plupart des écoles de commerce ont un réseau d’alumni. N’hésitez pas à les contacter pour affiner votre choix.