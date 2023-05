Jaillance – La Clairette de Die régale nos apéritifs cet été  

Je déclare ouverte la saison des apéros ! Et à cette occasion, j’avais envie de vous parler de Jaillance et de sa fameuse Clairette de Die. Ce vin pétillant aux arômes fruités va avoir la cote cet été, à boire bien frais bien sûr, et de préférence les doigts de pieds en éventail, on adore l’idée !

Ce n’est pas la première fois que je vous parle de la Maison Jaillance, notamment ce petit rosé pétillant que j’avais eu le plaisir de déguster l’été dernier. Et pour rester dans la convivialité de trinquer entre amis, j’avais envie de vous présenter la fameuse Clairette de Die que j’ai pu goûter également.

Quelques mots sur la Maison Jaillance

Depuis 1950, la cave Jaillance nous fait de plaisir de nous régaler de vins d’exception dont la Clairette de Die qui fait partie de ses plus gros succès. L’objectif de Jaillance : respecter les traditions dans le but de proposer un vin qui soit authentique. Tous les vins possèdent donc la mention AOC – Appellation d’Origine Contrôlée – et notre Clairette de Die ne fait pas exception. Fine et fruitée, elle régale nos palais depuis de nombreuses années. Et pour citer d’autres vins qui font également le succès de Jaillance, il y a la Clairette de Die brut qui accompagnera les crêpes à merveille. Mais aussi, les crémants bruts de Die et de Bordeaux. Sans oublier, les sans alcool, les cuvées bio et lesdits « vins tranquilles ».

La Clairette de Die : notre number one

Qui dit Jaillance dit Clairette de Die que nous avons le plaisir de déguster de temps en temps. Et c’est à chaque fois avec le même plaisir. Si vous ne connaissez pas encore ce vin pétillant, doux et fruité, nous vous encourageons à vous laisser tenter en vous rendant sur le site officiel. La Clairette, plus que d’en parler, il faut la goûter ! Pour résumer, elle accompagne à merveille les apéritifs avec ce petit côté rafraîchissant qui la caractérise. La Clairette dite classique va plaire à un plus grand nombre, parce qu’elle est plus légère que la version Brut.

Enfin, pour ceux qui ont envie de se lancer dans la confection de cocktails cet été, n’hésitez pas à vous emparer des deux nouveautés Jaillance : le Basil Spritz et la Derby de la Garonne. En plus de mettre de la couleur dans vos verres, elles vont régaler vos apéritifs entre amis cet été !

Si vous avez envie de goûter à la Clairette de Die, rendez-vous sur le site officiel de Jaillance. N’hésitez pas à vous laisser guider par les suggestions de la Maison pour déguster des vins que vous ne connaissez pas encore.